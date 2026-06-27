Tabla de posiciones mejores terceros Mundial 2026 actualizada HOY: así va la lucha por clasificar

Con la fase de grupos del Mundial 2026 próxima a finalizar, se van definiendo los mejores terceros de cara a la ronda de 16vos de final. Vale la pena mencionar que, debido al aumento de 32 a 48 equipos para esta Copa del Mundo, se consideran a los 8 mejores terceros, de 12, para integrar la nueva fase de 32 selecciones.

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Del mismo modo, la tabla de los mejores terceros es clave para definir los cruces de dieciseisavos de final, pues ante las variaciones que puedan haber en el desarrollo de la última jornada, así mismo van cambiando algunos enfrentamientos. De momento, van 5 clasificados como mejores terceros y solo quedan 3 cupos, los cuales se decidirán este sábado con los seis duelos restantes.

Así va la lucha por clasificar como mejor tercera

El Grupo A tiene en vilo la clasificación de Corea del Sur como una de las mejores terceras, pues con 3 puntos y una diferencia de -1, debe esperar resultados para terminar integrando el lote de los que logren avanzar. Previo a la jornada del sábado, se ubican en el octavo puesto de la tabla de mejores terceros, por lo que un empate de Argelia o Congo deja a los asiáticos sin posibilidades.

El Grupo B dejó a Bosnia Herzegovina como una de las mejores terceras. Actualmente se encuentra en el tercer puesto de la tabla con 4 puntos y -1 de diferencias, e incluso ya tiene definido su enfrentamiento de 16vos de final ante Estados Unidos.

Paraguay selló su clasificación como una de las mejores terceras luego de la jornada del viernes, pues quedó con 4 puntos y -2 de diferencia. El conjunto guaraní integró el Grupo D y, tras iniciar con una goleada por 4-1 contra Estados Unidos, se enfrentará a Alemania en la siguiente ronda.

En el Grupo E, otro sudamericano se metió como una de las mejores terceras: Ecuador. La Tri, con su histórica victoria ante Alemania por la última fecha, llegó a 4 puntos y mantuvo una diferencia de gol de 0, por lo que selló su pase a 16vos.

Suecia, integrande del Grupo F, quedó con los mismos 4 puntos y diferencia de gol de 0, liderando momentaneamente la tabla de mejores terceros. En la siguiente instancia se enfrentará contra Francia.

Por el Grupo G estaba abierta la disputa por las clasificaciones directas. Finalmente fue Bélgica el que se quedó con el primer puesto y Egipto con el segundo. No obstante, Irán finalizó tercera con 3 unidades y 0 de diferencia de gol, pero no está confirmada su presencia en 16vos de final, pues tendrá que esperar resultados de otros terceros.

Uruguay finalizó tercera del Grupo H, pero con 2 puntos quedó eliminada del Mundial, mientras que Senegal, que goleó a Irak 5-1, sumó en diferencia de gol y con 3 puntos y +2 se convirtió en otra de las mejores terceras.

Resta por conocer cuál será el tercero del Grupo J (Argelia o Austria), si a Congo por el Grupo K le alcanza para meterse y un duelo clave: Croacia vs. Ghana, pues el que gane se quedará con la clasificación directa y el que pierda podría ser mejor tercera. Si hay empate, será el cuadro africano el que se quede con el segundo lugar.

Tabla de posiciones de los mejores terceros Mundial 2026

Pos. Selección Puntos DG PJ 1. Suecia 4 0 3 2. Ecuador 4 0 3 3. Bosnia y Herzegovina 4 -1 3 4. Paraguay 4 -2 3 5 Senegal 3 +2 3 6. Irán 3 0 3 7. Croacia 3 -1 2 8. Corea del Sur 3 -1 3 9. Argelia 3 -3 2 10. Escocia 2 0 3 11. Uruguay 2 0 3 12. RD Congo 1 -1 2

Clasifican únicamente las ocho mejores terceras*



