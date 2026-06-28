Pacto Histórico rodea a Iván Cepeda y al presidente Petro tras derrota en elecciones presidenciales

El Pacto Histórico rodeó este domingo al excandidato presidencial Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro, quienes liderarán la oposición al gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

“Reconocemos en Gustavo Petro e Iván Cepeda a los líderes de este proceso histórico. Su trayectoria en la defensa de la justicia social, la paz, la democracia, las libertades y los derechos del pueblo constituye un referente para millones de colombianos”.

Esto, después de que sectores del petrismo cuestionaran a Cepeda por supuestos errores en la campaña y por haber reconocido los resultados sin mucha resistencia.

Entre esas criticas, estuvieron voces como las de Daniel Mendoza o Iván Gallo, activistas de izquierda.

El mensaje a la militancia inconforme fue el siguiente: “Sabemos que millones de colombianas y colombianos viven este momento con sentimientos encontrados. A las militancias y al pueblo que nunca han dejado de luchar les decimos que la mejor respuesta es fortalecer la organización, la unidad y la movilización popular”.

Y agregaron: “Convocamos a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país para fortalecer la organización del Pacto Histórico, construir el Frente Amplio por la Vida y preparar las próximas tareas políticas y electorales”.

Igualmente que esta etapa fuera del Gobierno no representa un punto de llegada, “sino el comienzo de un nuevo ciclo de reorganización, acumulación de fuerzas y construcción democrática junto al pueblo colombiano”.