Link para verificar si su curso de alturas está vigente en Ministerio del Trabajo: Así funciona

Para trabajar en las alturas, el ciudadano debe desarrollar diferentes competencias y adquirir habilidades que le permitan ejercer su actividad a una altitud superior a dos metros; asimismo, saber qué hacer en los momentos que ocurra una suspensión, desplazamiento o caída.

Debido a lo riesgoso que puede resultar este empleo, el Gobierno Nacional expidió diferentes resoluciones para regular tanto a los empleados de planta o contratistas, empresas y escuelas de entrenamiento. Actualmente, se encuentra en vigencia la normativa 4272 de 2021.

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Sin embargo, esta Resolución no aplica para quienes realicen tareas de emergencia o rescate, operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio, actividades deportivas como de alta montaña o andinismo, desarrollo de actos lúdicos o artísticos y actividades de animales; pues para ello, se deben seguir otras normativas nacionales e incluso internacionales.

¿Cómo saber si el curso de alturas está vigente?

Todas aquellas personas o empresas que deseen verificar la autenticidad y vigencia de un curso de alturas deberán ingresar a la página web que el Ministerio del Trabajo dispuso para esto.

Allí deberán ingresar el tipo y número de documento de la persona que se desea verificar.

Puede ingresar a la página dando clic AQUÍ.

¿Cómo ser un trabajador de alturas?

De acuerdo con lo mencionado por dicha normativa, el ciudadano interesado en ejercer como trabajador de alturas debe contar con un certificado de capacitación y entrenamiento o un certificado en el que se indique la competencia laboral que tiene. Adicionalmente, en algunos casos, las empresas harán una evaluación para comprobar los conocimientos sobre el empleo.

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De igual manera, cada cierto tiempo recibirá capacitación y entrenamiento según el rol en el que se desempeñe; además, estos cursos contarán con un tiempo de duración de entre 8 a 130 horas. Para quien sea aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), esta institución educativa deberá brindarle la debida capacitación “cuando curse programas cuya práctica implique riesgo de caída en alturas”, así como la certificación por cumplir exitosamente.

También, deberá llevar consigo un permiso de trabajo en alturas, un “mecanismo administrativo que, (…) tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización” de este tipo de empleos. Este es expedido por la empresa contratante y será entregado al trabajador “cuando ingrese a una zona de peligro (…) acompañado de una lista de chequeo”, sugiere el artículo 15.

Además, el formato incluirá lo siguiente:

Nombre completo e identificación del trabajador.

Altura en la cual desarrollará la actividad.

Fecha/hora de inicio y terminación de la tarea.

Indicar la empresa de seguridad social a la que está afiliado el empleado.

Descripción y procedimiento de la tarea a desempeñar.

Herramientas a utilizar.

Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas, entre otros.

Es importante mencionar que este permiso deberá estar firmado por quien autoriza el trabajo, el responsable del plan de emergencias y por el coordinador.

¿Cuánto tiempo dura la vigencia del permiso de trabajo en alturas?

Este tipo de permisos tendrá vigencia por el tiempo en que esté desempeñando la actividad u objeto de la tarea contratada, sea por unas horas, días, semanas o meses. Adicional a ello, cuando se inicie otro trabajo, se deberá suscribir un nuevo permiso y así sucesivamente, que cuente con los lineamientos indicados en la Resolución 4272 de 2021.

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