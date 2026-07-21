Keralty rechazó acusaciones del Presidente Petro al llamarlos ‘genocidas’ y anuncia acciones legales

El grupo Keralty rechazó las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien los calificó de “genocidas” en su discurso del 20 de julio de 2026. La organización tildó los señalamientos del mandatario de “gravísimos e infundados”.

“Estas palabras no solo son falsas: son profundamente injustas con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos. Frente a esta nueva agresión, reafirmamos nuestra confianza absoluta en la justicia, en la verdad y en el trabajo digno y honesto de nuestro equipo”, aseguró el grupo empresarial.

Mediante un comunicado Keralty anunció que el equipo legal del grupo recibió instrucciones para actuar ante instancias nacionales e internacionales.

“Confiamos en que los procesos penales, disciplinarios y fiscales en curso clarificarán las responsabilidades de quienes usaron el Estado para perseguir y difamar, y permitirán restablecer plenamente la verdad frente a todos los colombianos”, asegura la misiva

La advertencia también se extendió a cualquier persona o entidad, pública o privada, que por acción u omisión intente dañar la imagen del grupo, sus instituciones o las personas que lo conforman. Para Keralty, la respuesta jurídica será el camino para defenderse de acusaciones que considera falsas.

Joseba Grajales, Presidente Grupo Keralty afirmó que la honestidad, la honradez y la trayectoria de una persona o de una organización no son concedidas por los “resentidos”, ni pueden ser cuestionadas por quienes, según dijo, viven en la mentira.

La empresa defendió el sistema de aseguramiento previo a la intervención de Sanitas: “El gobierno saliente quiso destruir un sistema de salud que, con todos sus desafíos, había sido reconocido dentro y fuera del país como una experiencia valiosa de aseguramiento, acceso y cobertura para millones de personas”.

Sobre la reforma a la salud impulsada por Petro, el comunicado sostiene: “En su afán de imponer una reforma ideológica, improvisada y carente de soporte técnico, se impulsaron decisiones que deterioraron la prestación de servicios, incrementaron la incertidumbre y el déficit financiero del sistema y pusieron en riesgo la continuidad de la atención. La evidencia y los análisis independientes han señalado que muchas de esas políticas debilitaron, en lugar de fortalecer, la protección en salud de los colombianos”.

Por último, en el comunicado Keralty resalta la labor de todos sus colaboradores, resaltando la labor de su personal médico.

“Resistimos con honor, con firmeza y con valentía. Lo hicimos apoyados en la Constitución, en la confianza en los jueces, en la evidencia científica y en nuestros valores fundacionales: respeto a la vida, dignidad de la persona, solidaridad, ética del cuidado y compromiso con el bien común. Cada médico, cada enfermera, cada trabajador administrativo y cada aliado que no se dejó intimidar forma parte de esta historia de resistencia”, resalta le entidad.