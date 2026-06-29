Juez legalizó captura del británico señalado por crimen de Natalia Villalba: imputación se aplazó

El Juez 32 de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del ciudadano británico Foster Martinson quien es procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato de la modelo Natalia Villalba el pasado 14 de junio en el barrio Chicó de Bogotá.

El juez declaró ajustado a derecho el procedimiento de aprehensión de Martinson quien fue detenido en Ecuador, país al que había salido desde Colombia, así como su posterior formalización de captura en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá en la noche del sábado 27 de junio.

Allí fue recibido por personal de Migración Colombia, quienes le notificaron de la orden de captura en su contra y luego lo entregaron a personal del CTI de la Fiscalía para su posterior judicialización.

Por solicitud del procesado, la cual fue atendida por el juez, las audiencias de imputación de cargos así como de medida de aseguramiento fueron reprogramadas para la próxima semana, en fecha por definir.