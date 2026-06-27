Viviendas sin techo, parabrisas destruidos y árboles caídos: fuertes vientos golpean a Santander

Bucaramanga, Santander

Chartá, Suratá, California, Tona, Guaca, San Andrés, Concepción y Carcasí son los municipios que registran múltiples afectaciones por cuenta de los fuertes vientos que iniciaron este viernes 28 de junio.

La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Santander reporta viviendas destechadas, caída de árboles en vías terciarias y daños en cultivos.

“Estos fuertos vientos han generado afectaciones como pérdidas de cubiertas en viviendas y planteles educativos, pérdida de cultivos y las redes de instalación eléctrica han sufrido también afectaciones”, confirmó Eduard Sánchez, director de la entidad descentralizada.

El alcalde de Suratá, Ecxón Jerónimo Pabón Vega, entregó un reporte de los daños en este municipio donde las ráfagas de viento ocasionaron incendios en la zona rural.

“Hemos sido afectados por los fuertes vientos, tenemos varios reportes de árboles que han caído a las vías, reportes de puertas de alta tensión que han caído y han generado incendios. Estamos enviando toda la información a la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, pidiendo ayuda de las autoridades porque aún continúan los fuertes vientos en Suratá”, explicó el mandatario.

En este mismo municipio, los vientos también provocaron el daño en el parabrisas de algunos vehículos.

Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo se encuentran evaluando los daños para solicitar ante la entidad departamental recursos o maquinaria para atender las emergencias. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas.