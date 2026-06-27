Fatal accidente en la vía Los Curos-Málaga en Santander: conductor cayó a un abismo y falleció

Bucaramanga, Santander

En la tarde de este viernes se registró un grave accidente vehicular en el sector El Canelo, sobre la vía Los Curos - Málaga, jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, Santander.

De acuerdo con el reporte entregado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Bárbara, un camión NPR de placas SCC-347 de Villavicencio cayó a un abismo de más de 150 metros de profundidad. Como consecuencia del siniestro, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo y falleció en el lugar de los hechos.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades solicitaron el apoyo de organismos especializados en rescate vehicular y rescate en alturas, así como el suministro de una camilla para las labores de extracción.

Para atender la situación se requirió el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta, la Defensa Civil de Santa Bárbara y Piedecuesta, además del Grupo PONALSAR.

El conductor fue identificado como Neider Yesid Carvajal Carvajal.