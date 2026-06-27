Salieron desde la frontera las primeras toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. / Foto: Carlos Iván Márquez.

Cúcuta

En las últimas horas salieron desde Cúcuta hacia Venezuela, las primeras toneladas de ayudas humanitarias para los damnificados por los dos terremotos de este 24 de junio en el vecino país.

Así lo informó a Caracol Radio, Carlos Iván Márquez, presidente de Cruz Roja Colombiana seccional Norte de Santander, quien aseguró que en los camiones enviados desde la frontera con destino a las zonas más afectadas, iban ayudas humanitarias, elementos de comunicación, medicamentos e incluso uniformes para los voluntarios de la Cruz roja en el vecino país.

“Salió desde acá de la frontera, desde tienditas, dos camiones con 10 toneladas de ayuda que corresponden a atención a 300 familias con elementos alimentarios y de higiene”, indicó Márquez.

Entre las ayudas enviadas esta “equipos biomédicos y elementos que soportan la atención hospitalaria con medicamentos y enviamos unos instrumental de para enfermería, equipos para comunicaciones locales de soporte para la operación. Unos elementos fundamentales por sistematización. Además de ello, nos requerían los voluntarios de la Cruz Roja de Venezuela, uniformes y le mandamos uniformes para cerca de 800 voluntarios, y se hace un soporte con equipos de búsqueda y rescate, inclusive para apoyar al organismo de protección civil”.

Se espera que este sábado 27 de junio lleguen estas ayudas a los sitios más golpeados por estos sismos.