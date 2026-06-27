Estas son las restricciones de movilidad en las vías de Norte de Santander para este puente festivo

Norte de Santander

Las autoridades viales en Norte de Santander dieron a conocer las medidas tomadas para garantizar la movilidad durante el último puente festivo en el departamento.

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Carreño, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, se espera que para este puente festivo se presente una movilidad, por las vías nacionales, de 72 mil vehículos.

Tras lo anterior, se desplegaron dispositivos de control sobre los ejes viales que comunican a Cúcuta con Ocaña y a Cúcuta con Bucaramanga.

“Se ha dispuesto de seis áreas de prevención ubicadas sobre la vía Sardinata - Cúcuta - Ocaña y Pamplona - Cúcuta. Tenemos un aproximado de más de 200 uniformados sobre los ejes viales y vías principales del departamento”.

En estos controles viales se priorizarán “controles de velocidad, control de embriaguez, revisión de documentos, revisión tecnomecánica, chequeo operacional que se hace en las diferentes terminales de transporte de Cúcuta, de Pamplona y de Ocaña”, aseguró el coronel Carreño a Caracol Radio.

¿Qué restricciones habrán sobre las vías?

De acuerdo con el coronel Carreño, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, durante este fin de semana festivo de San Pedro y San Pablo hay restricción en movilidad para los vehículos de carga superior a 3.4 toneladas.

“Para este puente festivo tenemos del día sábado 27 de junio desde a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en la vía que comunica Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta y el día lunes 29 de junio de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche".