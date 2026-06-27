Fiscalía anuncia recuperación de seis cuerpos de campesinos desaparecidos hace casi 40 años

El Grupo de Búsqueda de Desaparecidos (GRUBE) de la Fiscalía anunció la recuperación de los cuerpos de seis campesinos en Córdoba, quienes fueron desaparecidos por grupos paramilitares.

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 1987, cuando una estructura paramilitar llegó a la casa del labriego Teodoro José Polo, en la vereda La Manta en zona rural de Montería, y se lo llevó junto con sus cinco hijos.

Desde ese momento no se tuvo más información sobre el paradero de estas personas, hasta que fue intervenido el cementerio de Ayapel (Córdoba). Allí, luego de revisar una fosa común, fueron encontrados los cuerpos que corresponderían a Polo y su familia.

“Los restos fueron trasladados al laboratorio de identificación humana de la Fiscalía para los respectivos análisis antropológicos y genéticos. Las muestras obtenidas serán cotejadas con los perfiles genéticos de los familiares para establecer plenamente su identidad” señaló el ente investigador.

El hallazgo de los cuerpos fue realizado por un equipo multidisciplinario conformado por antropólogos, investigadores, fotógrafos judiciales, topógrafos y auxiliares de campo.