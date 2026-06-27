Consejo de Estado rechaza suspender del cargo al representante Santiago Osorio del Pacto Histórico

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de Santiago Osorio como representante a la Cámara por Caldas por la coalición Alianza Verde-Pacto Histórico.

El alto tribunal determinó mantener en su curul, por el momento, al congresista, tras considerar que la suspensión no era procedente debido a que los argumentos que piden sacar a Osorio del Congreso por supuestas irregularidades en su ingreso a la lista a la Cámara por Caldas requieren un estudio de fondo y prueba y contradicción.

Tampoco se encontró acreditado que la Alianza Verde y el Pacto Histórico hayan vulnerado los topes para coaliciones frente a partidos que hayan logrado votaciones por encima del 15% en el pasado.

Para el Consejo de Estado se debe estudiar a profundidad la coalición, cuáles fueron los acuerdos, entre otros temas que no se pueden evacuar en una medida provisional.

La Sección también descartó los planteamientos de los demandantes que argumentaban un detrimento para el erario con la continuidad de Osorio en el Congreso, mientras se adelanta el trámite de la demanda de nulidad electoral en su contra.

La magistratura ordenó a Santiago Osorio presentar en 15 días como máximo los argumentos con los que responderá a la demanda, en la que piden su retiro del cargo por supuestas inconsistencias en la lista para la Cámara de Representantes en Caldas y los acuerdos de coalición.