Confirmado el calendario oficial de Wimbledon 2026: Fecha, hora y tenistas del Grand Slam

La temporada de arcilla ya finalizó; es por eso que, con Montecarlo, Madrid, Roma y Roland Garros en el retrovisor, el camino se empieza a abrir para el césped.

De acuerdo con lo anterior, el calendario ATP presenta una gran variedad de torneos que se juegan en la superficie verde, algo que comúnmente se le conoce como la temporada de hierba.

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Wimbledon es, por excelencia, el torneo de tenis más importante de esta temporada de césped, además de ser el tercer Grand Slam del año.

Como en todo Grand Slam, se espera la participación de las grandes figuras del circuito y, por ende, partidos de alto nivel.

El actual campeón de esta competencia es Jannik Sinner; el tenista italiano atraviesa quizá uno de los mejores momentos de su carrera, puesto que viene de ganar Indian Wells, el Masters 1000 de Roma y Madrid.

Pese a que en Roland Garros el italiano tuvo que retirarse debido a un golpe de calor y algunos problemas físicos, se espera que el número uno del mundo muestre todo su repertorio en Wimbledon.

Fechas de Wimbledon

Conozca el calendario completo de este Grand Slam.

Primera Ronda

La fase inicial del torneo se disputará del 29 al 30 de junio.

Segunda Ronda

Esta ronda del torneo se llevará a cabo el 1 y 2 de julio.

Tercera Ronda

El torneo seguirá su curso en la tercera ronda desde el 3 de julio hasta el 4 de julio.

Octavos de final

Se podrá disfrutar de los octavos de final los días 5 y 6 de julio.

Cuartos de Final

Los ocho mejores del torneo se enfrentarán entre el 7 y el 8 de julio.

Semifinales

Las semis de Wimbledon se llevarán a cabo el 9 y 10 de julio.

Final

La gran final de uno de los torneos deportivos más grandes a nivel mundial será el domingo 12 de julio.

Nota: Tenga en cuenta que los horarios presentados corresponden a los partidos de la categoría masculino individual y que estos pueden generar modificaciones por cuestiones climáticas y/o de organización del torneo.

¿Por dónde ver Wimbledon en Colombia?

Todos los formatos del Grand Slam se podrán ver a través de ESPN y Disney +.

¿Por qué Carlos Alcaraz no está en Wimbledon 2026?

El pasado 19 de mayo, a través de una publicación en sus redes sociales, el tenista español confirmó que no se presentará en Wimbledon debido a una lesión en su muñeca derecha de la cual aún no se ha logrado recuperar.

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Máximos ganadores de este torneo

Coronarse campeón de este torneo no es una tarea sencilla; es por esto que se reconoce a sus máximos ganadores históricos.

Roger Federer (Suiza): 8

Pete Sampras (Estados Unidos): 7

Novak Djokovic (Serbia): 7

William Renshaw (Gran Bretaña): 7

Bjorn Borg (Suecia): 5

Laurie Doherty (Gran Bretaña): 5

Rod Laver (Australia): 4

Tony Wilding (Australia): 4

John Newcombe (Australia): 3

John McEnroe (Estados Unidos): 3

Jugar en césped

El césped o pasto es quizá la superficie más difícil en la que se puede jugar tenis; variables como el alto del pasto, el desgaste provocado por los jugadores o el riego previo cambian las condiciones de juego.

Normalmente, en canchas de pasto se espera una pelota más rápida, pero más baja, además de que la adherencia al suelo es menor y, por ende, el tenista debe hacer más esfuerzo en los desplazamientos.

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