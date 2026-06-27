¡Juega Colombia vs. Portugal! Agéndese con los partidos de HOY del Mundial 2026: horarios y cómo ver

Este sábado 27 de junio se termina la fase de grupos del Mundial. Habrá seis partidos clave, pues se definirán los últimos clasificados, así como las posiciones en los respectivos grupos, de cara a lo que serán los enfrentamientos por dieciseisavos de final.

Le puede interesar: Tabla de posiciones mejores terceros Mundial 2026 actualizada HOY: así va la lucha por clasificar

La jornada de este sábado tiene el atractivo de poder disfrutar de uno de los partidos esperados del Mundial, como lo es el Colombia vs. Portugal en Miami, que fue el duelo que más solicitudes de entradas tuvo. Por su parte, en el mismo día se podrá disfrutar de ver a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues el argentino cierra la fase inicial de la Copa del Mundo ante Jordania. Entretanto, juega otra de las aspirantes al título: la Inglaterra de Harry Kane.

A continuación le contamos la programación del día y cómo sintonizar cada uno de los encuentros. El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y caracol.com.co les llevará toda la información.

Prográmese con los seis partidos de este sábado 27 de junio

Croacia vs. Ghana

Por el Grupo L se miden europes y africanos buscando el cupo directo a los 16vos de final. El equipo que gane se quedará con el boleto, mientras que el que pierda podría ser una de las mejores terceras o, en caso tal, quedar eliminada.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Philadelphia

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Cómo ver: DGO/ DSPORTS/ Amazon Prime / Paramount+

Panamá vs. Inglaterra

Al mismo turno, Panamá, ya eliminada, se enfrentará contra Inglaterra, que también deberá ganar para ratificarse como líder del Grupo L. Un hipotético empate en este compromiso, llevará al ganador entre Croacia y Ghana a terminar primera.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Nueva Jersey / New York

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)

Cómo ver: DGO/ DSPORTS/ Amazon Prime / Paramount+

Transmisión de Caracol Radio

Colombia vs. Portugal

El gran partido del día y tal vez de la fase de grupos del Mundial. Con más de 30 millones de solicitudes de boletas, el atractivo de ver a Cristiano Ronaldo y las figuras portuguesas, enfrentadas a las colombianas, causó sensación. Además, el equipo que resulte ganador clasificará como primero, aunque si hay empate será la Tricolor el que se quede con esa posición.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Miami

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Cómo ver: Caracol TV / RCN / DGO / DSPORTS / Disney + / DAZN / Amazon Prime / Paramount+

Transmisión de Caracol Radio

Colombia y su historial ante Europa en los Mundiales: así llega al duelo frente a Portugal

Congo vs. Uzbekistán

Enfrentado al Colombia vs. Portugal, Congo se medirá contra Uzbekistán buscando el triunfo y ser una de las mejores terceras. El conjunto asiático está virtualmente eliminado.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atlanta

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

Cómo ver: DGO/ DSPORTS/ Amazon Prime / Paramount+

Argelia vs. Austria

Partido más que atractivo entre eurpeos y africanos, pues el que gane se quedará con la clasificación como segundo del Grupo J, por debajo de Argentina. Si hay empate, será el conjunto austríaco el que se quede con ese lugar, mientras que el tercero podría avanzar a 16vos.

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Kansas

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

DGO/ DSPORTS/ Amazon Prime / Paramount+

Jordania vs. Argentina

La Albiceleste ya está clasificada para la próxima ronda y lo hará como primera de su grupo. Esto le permitirá al equipo de Lionel Scaloni rotar el equipo, incluso ya aseguró que irá sin Lionel Messi de inicialista.