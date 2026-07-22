Fichaje estelar del Inter Miami: Casemiro refuerza el mediocampo del conjunto rosa (Photo by Sean M. Haffey - FIFA/FIFA via Getty Images) / Sean M. Haffey - FIFA

El equipo estadounidense, Inter de Miami hace oficial el fichaje del centrocampista brasileño Casemiro, que portaría el dorsal número 5. Llega como agente libre luego de haber terminado contrato con el Manchester United. El internacional con Brasil firma por todo el 2027 con opción de jugar hasta 2029.

Casemiro estuvo cuatro años en el club inglés, donde registró 26 goles y 14 asistencias en 161 partidos desde 2022. Su último juego fue el 17 de mayo en Old Trafford, encuentro que finalizaría con victoria 3-2 sobre el Nottingham Forest. Luego de esto, a pesar de seguir siendo parte del club, sus siguientes partidos fueron con la selección absoluta de Brasil antes de disputar el la Copa del Mundo 2026.

A pesar de que la “Canarinha” no tuvo el desempeño mundialista que deseaba, Casemiro fue titular y figura importante en los cinco partidos que disputó, dejando un saldo de tres victorias, un empate y una derrota, sumando más de 380 minutos jugados.

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La leyenda del Real Madrid llega a reforzar un equipo con buen nivel en su liga. El año pasado el equipo de Miami logró conquistar la liga luego de vencer en la final al Vancouver Whitecaps, con un marcador de 3-1. En la temporada actual el Inter se encuentra en la segunda posición con 31 puntos, cinco menos que el Nashville SC.

Aunque es uno de los jugadores con más títulos en la historia del deporte, el brasileño de 34 años intentará conquistar más trofeos con un vestuario lleno de estrellas como Messi, Suárez y Rodrigo De Paul.

Casemiro podría tener su debut oficial el primero de agosto frente al Colombus Crew como local en el Nu Stadium, partido que sería correspondiente a la fecha número 18 de la MLS.