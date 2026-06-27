Bomberos de Medellín demoraron más de 4 horas en ingresar a Venezuela, por trabas burocráticas

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que la misión humanitaria del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín tuvo que esperar más de cuatro horas para poder ingresar a Venezuela, donde viajaron a apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que afectó al país vecino.

Aunque finalmente los bomberos lograron entrar pasada la medianoche, el alcalde Federico Gutiérrez criticó la demora. El equipo, conformado por 22 hombres y mujeres con apoyo del DAGRD, permaneció más de cuatro horas en una sala del aeropuerto en territorio venezolano.

La situación fue catalogada por el mandatario distrital como un “absurdo”. “No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos de Medellín. Llevan 4 horas en sala en el aeropuerto en territorio venezolano”, escribió el alcalde a través de su cuenta de X.

La misión de Medellín viajó con equipos especializados y autonomía logística para operar durante siete días. Gutiérrez enfatizó que, ante la emergencia, se trata de “la vida de la gente” y cuestionó las trabas para el ingreso de personal capacitado.

Según se pudo conocer, la demora se presentó porque toda misión colombiana de búsqueda y rescate en Venezuela debe coordinarse a través del Gobierno nacional, en este caso mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta entidad recordó que cualquier apoyo internacional debe hacerse por canales oficiales y en articulación con el país receptor.

Sin embargo, desde Asocapitales respaldaron al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Los principios internacionales de asistencia humanitaria exigen que la coordinación facilite la respuesta, no que la retrase. En una tragedia de esta magnitud, la prioridad es el rescate oportuno de las personas. El derecho internacional impone que la asistencia humanitaria se rija por los principios de humanidad, necesidad y oportunidad”, dijo Andrés Santamaría Garrido, director de Asocapitales.

El terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, ha dejado hasta el momento un saldo de al menos 920 muertos, más de 3.300 heridos, 172 personas atrapadas bajo escombros y cientos de familias damnificadas, especialmente en el estado La Guaira, la zona más afectada.