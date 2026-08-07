A horas de irse, Gobierno Petro designó a los representantes de los trabajadores en Comfenalco

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Medellín, Antioquia

A menos de 48 horas de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Trabajo oficializó la designación de los representantes de los trabajadores que integrarán el Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia durante el período 2026-2030, una decisión que hace parte del proceso de levantamiento de la intervención administrativa de la caja de compensación.

La resolución designó como representantes principales a Ana Milena Mejía Lobo, Andrés Felipe Velosa Montoya, Juan Camilo Lopera Gutiérrez, Carlos Mario Castañeda Monsalve y John Eduardo Madrigal Escobar.

Como suplentes fueron designados Elkin Evelio Palacio Herrera, Jeniffer Aguilar Perea, Jesús Hernando Tobón Jaramillo, Nidia del Socorro Gómez Ramírez y Alejandro Bernal Tobón.

La posesión aún depende de la Superintendencia

Aunque el Ministerio del Trabajo realizó los nombramientos, la resolución establece que los representantes no podrán asumir sus funciones de manera inmediata.

El acto administrativo señala que la posesión “se entenderá surtida con la autorización que imparta la Superintendencia del Subsidio Familiar”, entidad que además deberá adelantar el reconocimiento y registro de los nuevos integrantes del Consejo Directivo.

El mismo funcionario tenía ambas competencias

La decisión vuelve a poner sobre la mesa una de las particularidades que marcó el proceso de salida de la intervención de Comfenalco Antioquia.

Durante las últimas semanas del gobierno Petro, Antonio Eresmid Sanguino Páez ejercía simultáneamente como ministro del Trabajo y como superintendente del Subsidio Familiar encargado, luego de su designación mediante decreto presidencial.

En la práctica, el Ministerio del Trabajo fue la entidad encargada de designar a los representantes de los trabajadores, mientras que la autorización para su posesión quedó en manos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, despacho que también era dirigido por el mismo funcionario.

Designaciones hacen parte del levantamiento de la intervención

La elección de los representantes de los trabajadores hace parte del proceso ordenado por la Resolución 0563 de 2026, mediante la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar inició el levantamiento de la intervención administrativa que mantenía sobre Comfenalco Antioquia desde septiembre de 2023.

Precisamente, ese proceso estuvo rodeado de cuestionamientos jurídicos. La Procuraduría General de la Nación advirtió que la convocatoria a la Asamblea General y la renovación del Consejo Directivo se estaban ejecutando cuando, a su juicio, la resolución que daba origen al procedimiento aún no había adquirido firmeza, por lo que solicitó suspender las actuaciones hasta que se cumplieran los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con la expedición de esta resolución, el Gobierno Nacional saliente dejó definidos los representantes de los trabajadores para el nuevo Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, aunque su posesión y el reconocimiento oficial continúan sujetos a la autorización de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

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