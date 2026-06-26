Video de seguridad muestra a sospechoso del robo a monjas en Jericó, Antioquia

Imagen de uno de los presuntos responsables de robo a monjas en Jericó. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Jericó, Antioquia

Se dieron a conocer imágenes de uno de los presuntos responsables del robo a las Hermanas Misioneras de María Inmaculada en su Casa Natal de Jericó. Las autoridades departamentales difundieron un video de una cámara de seguridad en el que queda retratada una de las dos personas presuntamente involucradas en el hecho, que dejó seriamente afectada la economía de la comunidad religiosa.

Según lo indicado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, en el material audiovisual se evidencia a este sujeto. Sin embargo, lo que más llama la atención es que fue captado en otra comunidad religiosa, lo que abre la posibilidad de que se trate de una nueva modalidad de hurto.

El mandatario departamental, además de reprochar el hecho, señaló que le pidió a la Policía ponerse al frente de la situación para capturar a los delincuentes. Por tal motivo, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables.

¿Qué se sabe sobre este hurto?

Además del hombre que aparece en los videos, se conoció que actuaba en compañía de una mujer de 19 años. Ambos engañaron a las monjas manifestando el deseo de la joven de convertirse en religiosa. Aunque los hechos aún son materia de investigación para establecer con exactitud cómo ocurrieron, se sabe que les robaron los ahorros y los recursos destinados a su manutención.

Por su parte, la Diócesis de Jericó emitió un comunicado en el que expresa su profundo rechazo ante este acto delictivo y señala: “manifestamos nuestra cercanía y solidaridad con las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, asegurándoles nuestra oración y apoyo. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiales para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño”.

Además, recomiendan verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.

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