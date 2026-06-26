Capturan en Medellín a alias ‘Guayo’, líder del ‘Tren del Coro’ requerido por femicidio en Chile

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional capturó en Medellín a Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido con el alias de ‘Guayo’, un ciudadano extranjero quien es requerido mediante notificación roja de Interpol, por parte de la justicia chilena por los delitos de femicidio y homicidio.

Las autoridades de Chile lo vinculan directamente con el asesinato de su pareja sentimental, varios homicidios consumados y frustrados, además de ataques armados y represalias contra bandas rivales que dejaron muertos y heridos. También lo señalan por coordinar las operaciones del ‘Tren del Coro’, una organización criminal formada mayoritariamente por extranjeros, la cual tiene presencia en territorio chileno, donde usaban armas de alto calibre.

El 'Tren del Coro’ surgió de una ruptura con ‘Los Gallegos’, grupo vinculado al Tren de Aragua, y ha generado violencia en Arica (Chile) por el control del narcomenudeo y otras actividades ilícitas. Según se pudo conocer, alias ‘Guayo’, se encontraba indocumentado y usaba una identidad falsa con el objetivo de evadir los controles migratorios.

Tras su detención, ‘Guayo’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades ya iniciaron los trámites para su posible extradición a Chile.

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