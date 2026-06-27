14 personas damnificadas dejó incendio estructural en zona rural de Génova en el Quindío

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Armenia

La emergencia se presentó en la madrugada de este sábado 27 de junio en la finca Gibraltar, ubicada en la vereda La Coqueta de Génova donde ocho familias resultaron afectadas, integradas por aproximadamente 14 personas, entre ellas tres menores de edad.

El reporte lo entregó el alcalde del municipio cordillerano, Diego Fernando Sicua quien señaló que los Bomberos atendieron la contingencia y las diferentes dependencias de la administración municipal entregan las ayudas humanitarias a los damnificados.

“Lamentablemente en la madrugada el día de hoy se presenta un incendio estructural en la vereda La Coqueta, finca Gibraltar, donde tenemos ocho familias afectadas, aproximadamente 14 personas miembros de esta familia y donde se encuentran tres menores de edad. Por parte de bomberos, desde la 1:30 de la mañana están en el sitio atendiendo la emergencia", mencionó.

Agregó: “La secretaría de gobierno, la secretaría de planeación en ese momento se encuentran llevando las ayudas humanitarias hacia el sector, así mismo la maquinaria amarilla, ya que pues hay unas partes muy afectadas que en su momento vamos a tener que demoler para minimizar el riesgo dentro de los habitantes".

Explicó que con maquinaria amarilla esperan demoler unas partes de la finca porque representa un gran riesgo y están en las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron la contingencia.

“Aún no sabemos bien las causas del incendio, otros hablan de un cable eléctrico, entonces estamos a la espera de una evaluación por parte de los expertos y poder informar a los medios de comunicación y a la misma comunidad. Entonces, estamos desde la administración municipal haciendo frente a este lamentable hecho", dijo.

Agregó: “Yo creería que aquí también hay que hacer un llamado al gobierno departamental, la gestión de riesgo para que nos apoye. Ya se le está informando sobre los hechos al grupo que tenemos de gestión de riesgo y se están mandando los formatos que se requieren para pedir las ayudas humanitarias para estas familias, pero por parte del gobierno municipal ya estamos atendiendo de manera directa también con ayudas a estas familias damnificadas".

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