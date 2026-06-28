Iglesia Católica en Quindío habilitó dos centros de acopio para ayudas por terremoto de Venezuela

Armenia

En efecto la iglesia católica en el departamento ha invitado a la comunidad a sumarse a la campaña de solidaridad por los venezolanos que hoy viven una tragedia producto del terremoto.

El Padre Alexis Tintinago, Director de la Pastoral Social de la Diócesis de Armenia manifestó que están recolectando las ayudas en la Pastoral Social en la carrera 12 y 13 por la calle 23 al frente de la Diócesis de la ciudad y el banco de alimentos ubicada detrás de la catedral Inmaculada Concepción en zona céntrica de la ciudad.

Resaltó que también recogerán los aportes en cada una de las parroquias del departamento entendiendo que toda la labor es una expresión de amor, esperanza y fraternidad.

Señaló que están recibiendo todo tipo de ayudas como Alimentos no perecederos, Agua potable, Elementos de aseo e higiene, Cobijas y ropa en buen estado, Pañales para niños y adultos, Medicamentos (no vencidos), Alimentos para animales de compañía y hasta ataúdes.

“Desde la diócesis de Armenia, obviamente tiene dos centros de acopio para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, está el banco de alimentos y la pastoral social. Se están recibiendo distintos tipos de ayudas, alimentos no perecederos, agua potable, ropa para vestir, también medicamentos y alimentos hasta para las mascotas y cualquier otro tipo de ayuda como cobijas por los que están quedando por fuera, carpas para los que están quedándose también en la interperie y hasta el caso de algunos ataúdes o féretros también para poder enviar", mencionó.

Explicó que el objetivo es recolectar en la ciudad y de aquí enviar a la Conferencia Episcopal donde ellos se encargarán del traslado hacia Venezuela y afirmó que recolectarán e irán enviando gradualmente para evitar pérdidas hasta que logren alguna estabilización de gran número de personas beneficiadas con las ayudas humanitarias.

“La intencionalidad es que se recoja acá en el eje cafetero en Armenia y de Armenia lo mandaremos a la conferencia episcopal para que ellos hagan como el envío correspondiente a Cáritas Venezuela, Cáritas en Colombia está y es Cáritas internacional. Entonces, en comunicación con ellos estaremos enviando esa ayuda y también estamos haciendo otro canal de ayuda directamente desde Cáritas Armenia a Cáritas para que, digamos, sea más ágil el apoyo hacia ellos", dijo.

Asimismo, dio a conocer que cuentan con donaciones económicas a través del Banco Caja Social en la cuenta de ahorros: 24145028022, Titular: Actividades Sociales y con el NIT: 801001320-2.

Especificó que en años anteriores el departamento sufrió debido a la tragedia del terremoto por lo que este hecho recuerda lo clave de la solidaridad y a quienes deseen mayor información se pueden comunicar al 313 -684 -3451.