Más de 200.000 pasajeros esperan movilizar en la terminal de transportes de Armenia

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Armenia

Sin duda uno de los departamentos preferidos por turistas nacionales e internacionales es el Quindío por lo que se dispone de toda la capacidad operativa para la alta demanda en esta temporada de mitad de año.

La jefe operativa de la Terminal de Transportes de la ciudad, Paula Andrea Giraldo manifestó que han reforzado el personal operativo y establecen el monitoreo correspondiente donde articulan esfuerzos con las autoridades con el objetivo de brindar un viaje seguro.

“Hemos para esta temporada reforzado el personal operativo, tenemos monitoreo permanente, tenemos coordinación con las empresas, también tenemos coordinación con las autoridades para brindarle un viaje seguro, un servicio seguro a todos los usuarios", dijo.

Fue clara que cuentan con altas expectativas para esta importante temporada puesto que en la de semana santa se movilizaron 200 mil viajeros y esperan superar dicha cifra.

“Tenemos unas expectativas altas comparación de Semana Santa que recibimos 200 000 usuarios, fueron 200 000 viajeros en Semana Santa para esta temporada vacacional de mitad de año esperamos superar esa cifra", resaltó.

Añadió: “Las recomendaciones que les damos en el terminal de transporte a todos los viajeros comprar los tiquetes únicamente en puntos autorizados. Todas las personas que vayan a viajar porten su documento de identidad, que deben cuidar sus pertenencias, deben seguir las recomendaciones del personal operativo, de las autoridades y tienen obviamente que llegar con suficiente tiempo a la terminal para que estén pendientes en la sala de espera de los buses que van a llegar a abordar".

En cuanto a los destinos predilectos de los pasajeros, la funcionaria manifestó que en el Quindío se encuentran los municipios de Filandia, Salento, Circasia y Quimbaya y respecto a quienes salen del departamento dijo que los sitios de mayor demanda son la ciudad de Cali, Manizales y Pereira.

“Los destinos con mayor demanda en este momento siguen siendo los pueblos de Salento, Filandia, Circasia, Quimbaya, están invitados todos los viajeros todas las personas están invitados al eje cafetero, a que conozcan los diferentes pueblos del Quindío, y tienen mucha demanda para Manizales, para Cali, para Pereira", enfatizó.

Recordó que fue implementado el plan de mando unificado para generar una coordinación total con el objetivo de brindar agilidad y respaldo a los viajeros.