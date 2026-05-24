Armenia

10 Personas afectadas y al menos 60 viviendas consumidas por las llamas deja incendio en Armenia, el reporte de damnificadas parcialmente es de 300 personas.

Momentos de pánico, susto y desesperación se ha vivido durante la tarde de hoy sábado 23 de mayo debido al incendio de gran magnitud que se ha presentado al sur de Armenia, la columna de humo se observaba desde varios sectores de la ciudad y la altura de las llamas era de consideración.

La conflagración se presentó entre los barrios Monserrate y Miraflores de la ciudad al sur de oriente de la capital del Quindío donde hubo presencia de la Alcaldía de Armenia, con presencia del Cuerpo Oficial de Bomberos, secretarías de Gobierno, Social, Setta, Omgerd y organismos de socorro, como defensa civil y Cruz Roja.

De manera preliminar, se reportan seis personas atendidas en la zona, una de ellas trasladada a centro asistencial para valoración médica especializada, y 4 bomberos afectados por inhalación de humo.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo de bomberos de Armenia entregó el reporte preliminar “desde el cuerpo oficial de bomberos de Armenia damos un reporte respecto al incendio estructural que estamos atendiendo en el sector del barrio Miraflores. Al momento la situación ya fue controlada, en el sitio trabajaron dos máquinas extintoras, dos carros tanques y dos vehículos de apoyo del cuerpo policial de bomberos de Armenia.

Igualmente tenemos apoyo de carro tanque de Calarcá, bomberos Calarcá, carro tanque bomberos de la Tebaida, carro tanque de empresas públicas de Armenia y la Udegerd que también puso un carro tanque para apoyo. Igualmente nos están apoyando los bomberos voluntarios de Armenia con un personal. Además de Apoyo de policía nacional, tránsito, empresa de gas Efigas

El bombero añadió “Fueron seis personas atendidas acá en el sitio, una persona trasladada al centro asistencial, cuatro bomberos atendidos también acá por alguna afectación por inhalación y por fatiga, los sectores afectados son el barrio Altos de Montserrat y el asentamiento de Bosques de Viena.

Desde la alcaldía han informado además que La atención brindada desde las 5:00 p.m., incluye labores de control y mitigación de la emergencia, mientras se realiza el monitoreo permanente de la situación en el sector, censos y atención humanitaria.