Willy García llevará su salsa por América y Europa con 24 conciertos en 2026

El cantante colombiano Willy García,anunció oficialmente su gira internacional EN GRANDE TOUR 2026, que lo llevará por más de 24 escenarios en América del Norte, el Caribe y Europa durante el segundo semestre del año.

El recorrido comenzará el 25 de julio en República Dominicana y se extenderá hasta finales de octubre, con presentaciones en Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Italia, Bélgica y Suiza.

“Esta gira significa muchísimo para mí porque representa años de trabajo, aprendizaje y amor por la salsa. Queremos seguir entregando lo mejor y demostrar por qué la salsa colombiana sigue conquistando corazones en cualquier rincón del planeta”, expresó García al anunciar el tour.

Conocido por su paso en agrupaciones emblemáticas como Grupo Niche, La Suprema Corte y Son de Cali, Willy García ha convertido canciones en himnos y ha dejado una huella imborrable en la historia de la salsa colombiana.

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El artista destacó que cada concierto es una oportunidad para llevar el nombre de Colombia en el corazón: “Pienso en cada colombiano y en todos los latinos que viven fuera de sus países y que encuentran en nuestras canciones una forma de volver a casa por unas horas. También pienso en los amantes de la salsa que han hecho de nuestra música parte de sus vidas. Estar con ellos será muy bonito”.

La gira incluye paradas en ciudades clave como Orlando, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Montreal, Toronto, Madrid, Londres, Milán, Bruselas y Ginebra, entre otras.

Con esta propuesta, Willy García busca demostrar que la salsa colombiana sigue siendo una voz reconocible y poderosa en el mundo, capaz de llenar escenarios y cruzar fronteras.

Con EN GRANDE TOUR 2026, Willy García celebra su legado y reafirma que la salsa hecha en Colombia continúa siendo un símbolo de identidad y orgullo nacional.