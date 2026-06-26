Viernes 26 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

15 voluntarios con especialidad en búsqueda y rescate urbano de la Cruz Roja Seccional Quindío viajarán a la zona del desastre por los dos terremotos en Venezuela como parte de la colaboración hacia el país hermano.

El Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano Nivel Liviano USAR COL 17 se desplaza hacia Venezuela para llevar a cabo intervenciones en rescate en estructuras colapsadas y otras áreas donde nuestra institución será la mano amiga que brinda ayuda a quienes más lo necesitan.

Este equipo está conformado por 15 rescatistas llenos de vocación, conocimiento y un profundo compromiso humano, preparados para apoyar esta valiosa labor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cristhian David Martínez Giraldo, Referente comunicación e imagen y líder de voluntariado de la Cruz Roja Colombiana sección Quindío explicó “la Cruz Roja Colombiana sección Quindío envió 15 de sus voluntarios con especialidad USAR que es búsqueda y rescate urbano nivel liviano en nuestro grupo acreditado que es el y usar call 17, quien se va a movilizar con como lo dije al principio 15 voluntarios en las diferentes especialidades, no solo en equipos de intervención, sino también en salud y eh restablecimiento de vínculos familiares.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Y agregó “Es una línea que también estamos manejando allí en la zona de la situación de emergencia que se originó en el vecino país de Venezuela. Siguiendo instrucciones de nuestra sociedad nacional desde la Cruz Roja colombiana, nosotros como seccional nos articulamos para poder ir en ayuda de muchas de las personas que hoy por hoy requieren allí este estas intervenciones.

“Vamos en busca y rescate en estructuras colapsadas, ya pues con un equipo interdisciplinario desde nuestras directivas, líderes de área, obviamente voluntario y colaboradores. Que se hacen las sesiones para que nuestro grupo pueda salir hacia el hermano país de Venezuela y obviamente allí realizar todo lo pertinente pues obviamente poniéndose a disposición en la sociedad hermana Cruz Roja venezolana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Adicional a esto, pues hay una campaña a nivel nacional para las personas que se preguntan si tienen a dónde llevar las ayudas. Por ahora no estamos realizando acopio. Pero como Cruz Roja Cruz Roja Colombiana tenemos la campaña contigo Venezuela. La solidaridad no conoce fronteras.

Desde la Cruz Roja Colombiana, Seccional Quindío, siguiendo las instrucciones de nuestra Sede Nacional, informamos que están habilitadas las líneas de Restablecimiento de Contactos Familiares (RCF) a nivel nacional.

Para comunicarse, pueden llamar al número 321 213 9525 o escribir al correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Además, para donaciones se ha habilitado el canal de Acciones Humanitarias: www.accionhumanitarios.org, donde podrán ingresar a la página y realizar sus aportes monetarios. Por el momento, todas las donaciones deben hacerse en dinero, ya que aún no se ha habilitado el acopio de donaciones en especie por parte de la Cruz Roja Colombiana.

Más información Jueves 25 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La solidaridad no conoce fronteras. Hoy Venezuela necesita nuestro apoyo y tú puedes ayudar a las familias afectadas realizando una donación a través de los canales habilitados por la Cruz Roja Colombiana.

Cuenta corriente Davivienda: 0560455069996490, Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, NIT: 899999025-3, App Daviplata, www.cruzrojacolombiana.org o escaneando el código QR de la publicación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Funcionarios de las secretarías del Interior y de Turismo, Industria y Comercio de la Administración Departamental, en articulación con la Policía Nacional, realizaron una jornada de bienvenida a turistas en el Parque Los Arrieros, ubicado en el municipio de Quimbaya, uno de los principales atractivos turísticos del departamento durante la temporada vacacional.

La actividad tuvo como propósito promover un turismo seguro, formal y sostenible, mediante la socialización de campañas de prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), así como mensajes orientados al cuidado del medio ambiente y la correcta disposición de residuos. De esta manera, se busca sensibilizar tanto a visitantes como a prestadores de servicios turísticos sobre la importancia de proteger el territorio y garantizar experiencias responsables.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Quindío liderado por el arquitecto Juan Miguel Galvis Bedoya, continúa fortaleciendo la estrategia de acompañamiento a quienes eligen al departamento como destino turístico, brindándoles una cálida bienvenida y promoviendo prácticas que contribuyan a la protección de la niñez, la conservación del entorno y el posicionamiento del Quindío como un destino seguro, competitivo y sostenible.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Defensores por el Quindío, equipo de Abelardo de la Espriella celebra el triunfo y apunta a consolidación de proyectos

Y es que ya fue entregada la credencial, tanto a Abelardo de la Espriella, como a José Manuel Restrepo, que los acredita como presidente y vicepresidente electos de la República de Colombia para el periodo 2026-2030.

La coordinadora de campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella en el departamento, Liliana Bueno manifestó que fue un trabajo de la gente de manera voluntaria lo que permitió alcanzar el contundente triunfo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dijo que confían en que los proyectos y necesidades del departamento saldrán a flote puesto que el presidente electo se ha comprometido con la región. Manifestó que impulsarán el movimiento ‘Defensores por el Quindío’ con el objetivo de consolidar el proyecto político de Abelardo en el territorio.

Recordemos que en las elecciones de segunda vuelta presidencial en once de los 12 municipios del departamento ganó Abelardo de la Espriella.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 274 mil vacunas aplicadas y nuevas acciones para la niñez y el adulto mayor, entre los principales avances del Segundo Consejo de Política Social

La Alcaldía de Armenia, liderada por el alcalde James Padilla García, realizó el Segundo Consejo de Política Social de 2026. Uno de los principales balances fue presentado por la Secretaría de Salud, que dio a conocer importantes resultados en materia de inmunización.

Durante la vigencia se han aplicado 234.000 dosis de vacunas contra COVID-19, 34.089 vacunas contra el sarampión, alcanzando una cobertura del 96,88 %, 9.454 dosis contra la influenza y 7.296 vacunas contra la fiebre amarilla, contribuyendo a que actualmente el departamento del Quindío no registre casos de sarampión.

En el marco del consejo también se hizo un llamado a fortalecer la vacunación del personal de salud ante la llegada de colombianos provenientes del Mundial, como medida preventiva para proteger a la población.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

CRQ lidera acciones contra contaminantes en Quindío: retira 1,4 toneladas de caracol africano en 2026

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, lidera en 2026 el Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, clave para el seguimiento y análisis de contaminantes que afectan la salud y el entorno del departamento.

Entre los resultados más importantes del año está la recolección de 1,4 toneladas de Caracol Gigante Africano.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) reiteró el llamado a la comunidad para adoptar prácticas responsables frente a la fauna silvestre, especialmente durante los avistamientos que se vienen registrando en diferentes sectores del departamento.

Según explicó María Antonia Restrepo, antropóloga y contratista del área de Fauna Silvestre de la CRQ, la presencia más frecuente de animales silvestres en algunos territorios obedece, en gran medida, a los procesos de conservación, protección y restauración de ecosistemas estratégicos que se adelantan en el departamento, así como a la recuperación de algunas poblaciones de especies.

«Estos encuentros entre la comunidad y la fauna silvestre serán cada vez más comunes. Por eso es fundamental que las personas comprendan cómo actuar para garantizar el bienestar de los animales y contribuir a la conservación de nuestra biodiversidad», señaló la profesional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La autoridad ambiental advirtió que una de las prácticas que mayor impacto genera sobre la fauna es la instalación de comederos o el suministro de alimentos por parte de las personas. Aunque esta acción suele realizarse con buenas intenciones, altera el comportamiento natural de las especies, modifica sus hábitos de búsqueda de alimento, genera dependencia hacia los seres humanos y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades.

Como ejemplo, la CRQ explicó que especies como el guatín pueden presentar graves afectaciones cuando consumen alimentos no aptos para su dieta. Las sobras de comida con altos contenidos de sodio pueden ocasionar dermatitis, pérdida del pelaje e incluso problemas de visión.

Por ello, la Corporación recomienda que, al observar fauna silvestre, los ciudadanos mantengan una distancia prudente, eviten manipular a los animales, perseguirlos, alimentarlos o intentar capturarlos, permitiendo que continúen con su comportamiento natural.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia denunciaron disciplinariamente al alcalde por daños constantes en la red semafórica

Una de las mayores dificultades en la capital quindiana es la relacionada con los semáforos que en diferentes puntos no funcionan lo que aumenta la congestión vehicular y el riesgo de los accidentes de tránsito.

Precisamente como concejal de la ciudad, Juan Camilo Tabares interpuso una denuncia disciplinaria contra el alcalde James Padilla debido a la situación que se vive de los constantes daños y la falta de solución a la problemática.

Mencionó que uno de los temas más complejos es que la afectación genera alto riesgo para los conductores y peatones por lo que recordó un accidente que ocurrió en inmediaciones de la Universidad del Quindío donde no funciona el semáforo desde hace varias semanas.

Recordemos que desde la administración municipal han atribuido los daños a vandalismo y sobre los nuevos instalados en zona céntrica de la ciudad a pruebas en el sistema.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante este panorama el secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño se refirió a la problemática de los semáforos, en primer lugar, según el funcionario claridades frente a los nuevos semáforos “hay que hacer dos aclaraciones. La primera, el tema de los semáforos nuevos no es una falla, fueron dos días esta semana que estuvieron haciendo unas actualizaciones y tenían que hacer unos acoplamientos, entonces, estuvieron algunas intersecciones de la carrera 19 en algunos momentos intermitentes, muy pocos momentos apagados, pero no corresponden pues a unas fallas como tal.

El director de Setta sobre los semáforos que no funcionan explicó “Respecto a las a los semáforos viejitos, por llamarlo de alguna manera, sí tenemos en este momento cuatro puntos que están afectados nuevamente por vandalismo, esto ha sido desafortunadamente el pan de cada día, donde nos hurtan cables, es lo que más nos atacan y todas las noches prácticamente tenemos una intersección que sufre esta esta problemática y que obviamente pues nos dejan sin servicio algunas de estas intersecciones”

Hemos estado recuperando en la medida de nuestras capacidades tanto de personal como de material estas intersecciones semaforizadas, pero la verdad es que el problema de vandalismo contra la red semafórica ha estado muy intenso en los últimos días.

Nuestro compromiso es continuar realizando este trabajo para recuperar lo más pronto posible esas intersecciones, pero como lo digo, como todos los días se presentan nuevos robos, pues nos toca priorizar en esas intersecciones que más riesgo generan y por eso hay algunas que, a pesar de que llevan más tiempo fuera de servicio, no las hemos podido intervenir.

Hacemos un llamado a la comunidad para que nos ayuden a cuidar, para que cuando escuchen o vean algo extraño Alrededor de los semáforos, pues informen inmediatamente a la Policía Nacional para que se pueda atender de manera rápida estas situaciones, indicó el director de Setta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, en la tarde del jueves 25 de junio se registró un homicidio en el municipio de Montenegro, Quindío

Al interior de una barbería se generó el ataque sicarial que cobró la vida de un hombre que, aunque fue trasladado a centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. En el mismo caso una mujer habría resultado herida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, La Policía Quindío en la ciudad de Armenia logró la captura de un hombre de 31 años de edad, señalado de hurtar un equipo celular a una ciudadana en hechos ocurridos en el sector Centro de la ciudad de Armenia.

En el marco de la estrategia operacional “Júpiter”, se ejecutó el procedimiento cuando la víctima alertó a los policiales, quienes de inmediato iniciaron la búsqueda del presunto responsable, logrando interceptarlo en la calle 18 con carrera 15.

Allí, al verse acorralado por los uniformados, intentó ocultar el equipo celular arrojándolo bajo una reja; sin embargo, se logró la recuperación del dispositivo, cuyo avalúo fue estimado en 900.000 pesos.

Teniendo en cuenta la denuncia interpuesta por la víctima y los elementos materiales recopilados durante el procedimiento policial, el hombre fue capturado por el delito de hurto y puesto a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con paneles solares, Armenia le apuesta a la energía limpia en sus instituciones educativas

Con el propósito de fortalecer la sostenibilidad ambiental y promover el uso de energías limpias en los establecimientos educativos del municipio, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la Alcaldía de Armenia, la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, y directivos de la institución educativa Rufino José Cuervo Sur para revisar la viabilidad y avanzar en la formalización del proyecto de instalación de paneles solares en esta institución.

El rector del Rufino Sur, Jesús David Vidarte Escobar; “Tuvimos una mesa de trabajo con diferentes actores para finiquitar y llegar a formalizar el proyecto de paneles solares para la institución educativa, un sistema mediante el cual se generará energía para el consumo del plantel, pero también se podrán ofertar y vender a la red los excedentes que se produzcan”,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Inició la demolición del hospital del municipio de Quimbaya para la construcción de la nueva infraestructura

En efecto la administración municipal acondicionó el coliseo Leones de Quimbaya con el fin de generar el traslado temporal del hospital mientras se llevan a cabo las obras de modernización por parte de la gobernación departamental.

El gerente del hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio, Juan David Arango afirmó que iniciaron desde ayer jueves 25 de junio las labores de demolición sobre la antigua infraestructura con el objetivo de avanzar en las obras de modernización lo que consolida el avance de obras.

Reconoció que el proceso es muy importante porque el centro asistencial atiende a una población superior a 40 mil habitantes siendo un municipio que presta los servicios no solo a quimbayunos, sino a municipios como Montenegro, Filandia y norte del Valle del Cauca.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sostuvo que el lapso del tiempo para la ejecución de la obra del nuevo hospital es de 17 meses por eso espera se cumpla a cabalidad el compromiso para que se lleve a un feliz término.

Asimismo, dio a conocer que actualmente el hospital está funcionando al 100% en el área de contingencia en el centro asistencial temporal en el que ha sido un reto, pero que cuenta con todo un proceso robusto abanderado desde la administración municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A los 15 años del Paisaje Cultural Cafetero, Armenia impulsa protección del ambiente y preservación del patrimonio

En desarrollo de la conmemoración de los 15 años de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, PCC, como Patrimonio Mundial de la Unesco, la Alcaldía de Armenia trabaja en acciones para promover la protección, sostenibilidad y apropiación de este territorio mediante una estrategia de gestión integral que articula acciones de planeación, educación, cultura, desarrollo económico, turismo, ambiente, saneamiento hídrico e infraestructura.

Desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal del municipio se adelantan recorridos técnicos en las veredas vinculadas al Paisaje Cultural Cafetero para identificar y documentar los atributos que le dan valor al territorio, entre ellos el paisaje productivo cafetero, las fuentes hídricas, los guaduales, la arquitectura tradicional, la biodiversidad y las dinámicas de ocupación rural.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En materia económica, Armenia impulsa nuevas oportunidades alrededor del café como motor de desarrollo. A través del fortalecimiento del clúster de cafés especiales, la caracterización de establecimientos y la promoción de rutas turísticas, se busca consolidar un ecosistema que genere valor agregado y nuevas oportunidades para productores y emprendedores.

Durante 2025 fueron caracterizadas 169 tiendas de café y nueve plantas tostadoras, establecimientos que reportaron la generación de 1.022 empleos y permitieron avanzar en la consolidación de experiencias asociadas al café y al territorio.

La dimensión cultural también hace parte de esta estrategia. Mediante procesos de divulgación, circulación artística y promoción de las tradiciones locales, se continúa fortaleciendo el sentido de pertenencia y la conexión de las comunidades con los valores que hacen único este patrimonio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio de Génova realizará actividades enfocadas a resaltar la caficultura en el marco del día nacional del café

Este sábado 27 de junio se conmemora el día nacional del café y el municipio cordillerano establecerá diferentes actividades para resaltar la caficultura quindiana.

El alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua manifestó que llevarán a cabo el concurso departamental de filtrado de café exprés, que reunirá participantes de diferentes instituciones educativas del Quindío, y la gran subasta de café pergamino seco que considera será un espacio en el que serán presentados algunos de los mejores lotes producidos en Génova con el propósito de acercar compradores y generar mejores oportunidades de comercialización para los caficultores.

Resaltó que es alta la calidad del café en la localidad puesto que son reconocidos como el municipio mayor productor de café del departamento por eso lo clave de este tipo de actividades para resaltar a los caficultores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este fin de semana el sabor de Calarcá será a Café: dos días de Festival

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en alianza con la Junta de Comerciantes de Calarcá, realizará el Festival Calarcá Sabe a Café hoy viernes 26 de junio y mañana sábado 27 de junio en la Plaza de Mercado (Galería) de Calarcá desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

La Entrada será libre y los asistentes podrán disfrutar de presentaciones culturales, concursos para expertos en café y aficionados, gastronomía y emprendimientos de más de 50 expositores de café especial.

Vale la pena destacar que el municipio cuenta con más de 60 tiendas de café especial que también estarán activas durante el evento como atractivo turístico, y más de 25 parqueaderos disponibles

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, a través de la secretaría de Cultura y en el marco de la conmemoración de los 60 años del departamento bajo el lema “Quindío no solo cumple años, cumple sueños”, está invitando a todos los ciudadanos, para que disfruten del concierto de Julio Victoria y la Orquesta Filarmónica del Café, el 1° de julio, a partir de las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Comisión Tercera Permanente de la Asamblea Departamental del Quindío, aprobó en primer debate y luego de la discusión de la pertinencia, el Proyecto de Ordenanza 008 de 2026, que busca instituir El Festival de la Quindianidad en julio de cada año, como un homenaje a esta unidad territorial.

La iniciativa la presentó el secretario de cultura Felipe Robledo Martínez por directriz del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, y busca dar cumplimiento a lo contemplado en la Política Pública de Cultura y del Plan Departamental de Cultura Quindío 2024 -2035, “Cultura para la Vida”, que en su línea estratégica establece la necesidad de promover la diversidad. Conjuntamente con los diputados de la Comisión, asistieron desde la administración para sustentar el proyecto los secretarios de Turismo, Educación y Familia.

El próximo martes a las 8:00 a.m. en plenaria de la Asamblea, se cumplirá el segundo debate y discusión final. Un texto que, en siete páginas, cuatro artículos y la respectiva justificación, condensa toda la filosofía del Festival de la Quindianidad, “…en reconocimiento a la identidad cultural, sus valores, atributos, artes, saberes, oficios y tradiciones”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la Universidad del Quindío transforman las aulas y ofrecen a las personas mayores de 45 años un espacio para la actualización académica y la participación activa en el ámbito social a través del conocimiento compartido por eso abrieron inscripciones para el segundo semestre de 2026 del programa Universidad para Mayores

El programa ofrece 16 cursos presenciales de 40 horas y, a diferencia de los esquemas académicos tradicionales, la oferta de este semestre destaca por su pertinencia con el entorno socioeconómico del Eje Cafetero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Estudiantina de Armenia y la Escuela de Música Luis Ángel Ramírez representarán al municipio en la edición número 52 del Festival Mono Núñez, considerado el encuentro más importante de la música andina colombiana.

El certamen, que se realiza del 25 al 28 de junio de 2026 en Ginebra, Valle del Cauca, reúne a destacados intérpretes, agrupaciones y procesos formativos de diferentes regiones del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el atleta quindiano Adrián Alejandro Mendoza Falcón de la Liga de Atletismo del Quindío hace parte de la selección Colombia de Atletismo que representa al país en el Campeonato Panamericano de Mayores, que se inicia hoy viernes 26 de junio en la ciudad de Medellín.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado las Vacaciones Recreativas Armenia continúan esta semana con actividades gratuitas en distintos sectores de la ciudad. Niños y niñas disfrutan de jornadas llenas de actividad física, juegos, creatividad y entretenimiento durante el receso escolar.

La estrategia, liderada por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, La programación continuará este viernes 26 de junio en la comuna 5, barrio Villa Liliana, a partir de los 2:00 p. m.; Montevideo Central, 2:30 p. m., y El Silencio, 3:00 p. m.