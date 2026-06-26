Puente festivo de eventos artísticos y culturales por la fiesta nacional del café en el Quindío

Armenia

Hasta el cinco de julio se vivirán las fiestas aniversarias del municipio de Calarcá en sus 140 años de fundación y con una edición más de la fiesta nacional del café donde se llevarán a cabo actividades culturales, recreativas y artísticas.

Precisamente este 26 de junio se realizó el tedeum, el festival Calarcá sabe a café que se extenderá hasta mañana sábado 27 de junio y la noche de conciertos con el reconocido grupo ‘Los Hermanos Medina’.

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En el noticiero de mediodía de Caracol Radio Armenia estuvo como invitado el subsecretario de cultura de la Villa del Cacique, Johan Andrés Rodríguez quien dio a conocer las actividades que se realizarán durante este puente festivo.

Explicó que este sábado 27 de junio será la carrera de los carros de balineras, el desfile del paisaje cultural cafetero que es un acuerdo municipal y la noche de concierto con el artista de música popular Luisito Muñoz, Los Embajadores Vallenatos y más artistas.

“Ustedes llegan por la mañana, van a las artesanías que ya están en el colegio Robledo. jugo de caña, cortado de queso, entonces allá se pueden ir a parchar. Luego tenemos una programación en la tarde en el parque. Mañana tenemos el desfile del Paseo Cultural Cafetero. Luego el partido de la Selección Colombia en pantalla gigante", destacó.

Asimismo, mencionó que para el domingo 28 de junio será la velada de elección y coronación en la que participan las 15 candidatas de la versión 43 del Reinado Nacional del Café que representan al Quindío, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Valle, Risaralda, Meta, Bogotá, Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Cesar, Boyacá, Tolima y Cali.

Ese mismo domingo sostuvo será el tradicional desfile del Yipao a partir de la 1 de la tarde donde la salida será en inmediaciones de la zona industrial y la noche de concierto con Dora Libia.

Destacó que para el lunes 29 de junio será el concurso de cantapisteros en homenaje al paisaje cultural cafetero y habrá noche de concierto con el reconocido Jhon Alex Castaño.

El subsecretario invitó a la comunidad en general a participar de las diferentes actividades con las que cuenta el municipio y para los conciertos recomendó asistir con puntualidad debido a los controles de seguridad que se establecerán con las autoridades del municipio y departamento.

Desde el 13 de junio con la participación de más de 2.000 niños y niñas, el Desfile de Caballitos de Palo marcó el inicio de la programación de las fiestas aniversarias.