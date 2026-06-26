20 puestos de control militar en las vías del eje cafetero para garantizar seguridad en vacaciones

Patrulla motorizada del Ejército en el valle de Cocora en Salento. Foto: Cortesía Octava Brigada del Ejército

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20 puestos de control tiene dispuesta la Octava Brigada del Ejército en los departamentos del eje cafetero, para garantizar la seguridad durante este puente festivo y la temporada de vacaciones de mitad de año

Ejército Nacional lanza la campaña “Viaje seguro, su Ejército está en la vía”, desde el Valle de Cocora en Salento, Quindío.

3000 hombres y mujeres que permanecen comprometidos con la seguridad de la población, la protección de los activos estratégicos y la tranquilidad de quienes visitan esta importante región del país.

Con el propósito de brindar seguridad y acompañamiento a los miles de viajeros que recorrerán el Eje Cafetero durante la temporada de vacaciones de mitad de año, la Octava Brigada del Ejército Nacional realizó el lanzamiento de la campaña institucional “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía, desde el Valle de Cocora en Salento Quindío, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia y reconocido internacionalmente por albergar la palma de cera, árbol nacional de Colombia.

La estrategia busca fortalecer la confianza de turistas nacionales y extranjeros que visitan los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Secretaría del Interior, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Turismo del departamento del Quindío, entidades comprometidas con la protección y promoción del turismo seguro en la región.

El comandante de la Octava Brigada, coronel Julián Arango explicó “Para esta temporada vacacional, la Octava Brigada ha dispuesto 20 puestos de control militar ubicados en vías principales y secundarias de los tres departamentos.

Cortesía Octava Brigada del Ejército

200 soldados desarrollan labores permanentes de control territorial, acompañamiento a los viajeros y vigilancia de los principales corredores viales del Eje Cafetero”

De igual forma, las unidades militares continúan ejecutando operaciones de estabilidad y control institucional en toda el área de responsabilidad, con un despliegue superior a 3000 hombres y mujeres que permanecen comprometidos con la seguridad de la población, la protección de los activos estratégicos y la tranquilidad de quienes visitan esta importante región del país.