Terremoto en Venezuela reaviva el debate sobre normas sísmicas en edificios de Santander

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander hizo un llamado a los municipios para reforzar la prevención y el control sobre las construcciones, tras el reciente terremoto en Venezuela.

El director de la entidad, Eduard Sánchez, recordó que Santander es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, especialmente por los movimientos que tienen epicentro en la Mesa de Los Santos.

“Esto que sucede en Venezuela nos hace estar con mayor preocupación y atención en estos movimientos sísmicos, ya que Santander es el segundo nido sísmico más grande del mundo”, señaló el funcionario.

Según el Sánchez, las construcciones de Bucaramanga y el área metropolitana han respondido de buena manera a los sismos registrados en los últimos años, incluido uno de magnitud 6.6, porque fueron levantadas bajo especificaciones técnicas antisísmicas.

Sin embargo, inisitió en que esas normas se sigan cumpliendo en las nuevas construcciones. Por esta rázon, las secretarías de Planeación y los entes territoriales deben seguir exigiendo el cumplimiento de las normas constructivas para reducir riesgos ante un sismo de mayor magnitud.

“Debemos estar muy atentos a que, desde las secretarías de Planeación, se busque que esas exigencias constructivas se den de la mejor manera”, agregó Sánchez.

El funcionario también insistió en que los municipios deben mantener actualizadas sus acciones de prevención y respuesta, pues los movimientos sísmicos no se pueden predecir y Santander permanece expuesto a este tipo de eventos.