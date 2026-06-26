Primer bumangués fallecido en Venezuela: su familia busca reclamar el cuerpo

La familia de Argemiro Antolínez Ángel, el primer santandereano fallecido tras el terremoto en Venezuela, intenta reclamar su cuerpo mientras decide si viajará al vecino país para despedirlo o si recibirá sus restos en Colombia.

Los hijos de Argemiro conocieron la noticia horas después del terremoto. “No sabía si coger una moto, un carro e irme inmediatamente para Venezuela, pero tampoco sabía a dónde llegar”, le confesó uno de ellos a la periodista colombiana Indira Ramírez, quien lideró la búsqueda de la familia.

Ramírez, radicada desde hace 23 años en España contó a Caracol Radio que asumió esa tarea después de enterarse de la tragedia.

Pues, Ramírez es la única colombiana de la familia política de Argemiro porque está casada con un sobrino de la compañera sentimental de él.

Explicó que el bumangués llevaba más de una década viviendo en Venezuela junto a su compañera sentimental, Body, de 69 años, cuya familia residía en el edificio que colapsó durante el terremoto.

El cuerpo permanece en la morgue del hospital de Tucacas y no podía ser entregado. Las personas que estaban en Venezuela no tenían un parentesco directo con Argemiro, por lo que fue necesario tramitar un poder y obtener la autorización de un familiar en Colombia para poder reclamarlo.

A esa dificultad se suma otra preocupación. Según Ramírez, la familia no cuenta con recursos para viajar a Venezuela, mientras los hijos analizan si harán el desplazamiento para despedir a su padre o si permitirán que sus restos sean cremados y enviados a Colombia.

La periodista también señaló que Argemiro y su pareja fueron encontrados abrazados entre los escombros. Esa escena llevó a la familia de ella a insistir en localizar cuanto antes a los hijos del colombiano para que pudieran conocer lo ocurrido y decidir cómo despedirlo.

“No estábamos buscando dinero. Lo único que queríamos era encontrar a su familia para que pudiera despedirse de él”, aseguró Ramírez.