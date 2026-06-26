En Bucaramanga harán una “Lechonatón” para enviar ayudas humanitarias a damnificados en Venezuela

Bucaramanga, Santander

El Día Nacional de la Lechona en Bucaramanga se celebra tradicionalmente en el mes de junio; para el año anterior, establecimientos de comida realizaron un evento que permitió regalar más de mil platos a todos los bumangueses.

Este año, la situación es distinta, pues justo con la llegada de la celebración, dos terremotos han causado una grave crisis humanitaria en el país vecino, Venezuela, hecho que ha despertado la solidaridad en la empresa, Lechona Don Lucho, que junto a la fundación Mica Sonrisas, une fuerzas para recaudar fondos a través de platos de lechona.

“Este año teníamos planeado hacer algo diferente, pero debido a lo que pasó con Venezuela, cambiamos totalmente la dinámica, nos unimos junto con MICA y queremos para este año recolectar 40 millones de pesos entregando 2 mil platos de lechona”, anunció la gerencia del grupo Don Lucho.

La actividad comenzará este lunes 29 de junio de 7:30 a 11:30 de la mañana, lapso de tiempo en el que, por cada 20 mil pesos que la comunidad bumanguesa done en el punto principal de la calle 45 #24-95, recibirá un plato de lechona.

“Eso quiere decir que tú vienes a Don Lucho. Vamos a estar el lunes 29 de junio de 7 y media de la mañana a 11 y media. Por cada 20 mil pesos que dones, nosotros te regalamos un plato de lechona. La idea es entregar 2 mil platos de lechona para recolectar 40 millones de pesos”, explicó María Alejandra Celis, gerente del grupo Don Lucho.

Con el dinero recaudado, los empresarios buscan comprar ayudas humanitarias para enviarlas hacia Venezuela. Alimentos no perecederos, medicamentos, cobijas e insumos veterinarios, serán algunas de las ayudas que se van a prorizar.

“Nosotros hemos venido trabajando a través de nuestras redes sociales, haciendo un llamado, y pues nos hemos caracterizado por la transparencia; la idea es contactar directamente a alguien que esté en Venezuela para que nosotros podamos suministrar las mejores ayudas para este territorio venezolano”, reiteró Víctor Julio González, creador de la fundación mica sonrisas.

Los voluntarios señalaron que, de ser necesario, las ayudas serán llevadas por tierra. Además, el grupo Don Lucho confirmó que las familias de varios trabajadores provenientes de Venezuela no están gravemente afectadas y que una de las trabajadoras que estaba de vacaciones en Caracas salió ilesa de la tragedia.