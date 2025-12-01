El Metro de Medellín celebra 30 años de operación comercial con más de 5.554 millones de viajes

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín conmemora tres décadas de operación comercial destacando su impacto en la movilidad sostenible, la transformación urbana y la equidad. Desde aquel primer recorrido oficial entre Alpujarra y Parque Berrío, el 30 de noviembre de 1995, la red ha posibilitado 5.554 millones de viajes, una cifra equivalente a que cada colombiano hubiera viajado más de cien veces en el sistema.

Mientras en 1995 el Metro movilizaba cerca de 120.000 personas al día, actualmente 1.100.000 usuarios emplean la red para llegar a sus destinos. Hoy el sistema suma 12 líneas comerciales (dos férreas, seis de Metrocable, un tranvía y tres de buses) y cuenta con 85,12 kilómetros en servicio.

“Lo más importante ha sido la construcción colectiva de la Cultura Metro”: Tomás Elejalde

Durante la celebración, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, resaltó el valor simbólico y social del sistema, recordando que la Cultura Metro empezó a gestarse en 1988, siete años antes del inicio de la operación comercial.

“Primero que todo, orgullo. Hemos hecho conjuntamente una tarea bien hecha, un trabajo colectivo que ha rendido sus frutos. Para mí, lo más importante es que la Cultura Metro la hemos construido entre todos: los gremios, la academia, la empresa privada, la institucionalidad, los viajeros y la comunidad”, afirmó.

Elejalde agregó que esta cultura de relacionamiento positivo—hoy considerada el ADN del Metro—fue determinante para que el sistema pudiera iniciar operaciones “en uno de los momentos más complejos y oscuros de la ciudad”, convirtiéndose desde entonces en un referente nacional e internacional de resiliencia y transformación.

Expansión en marcha: Metro de la 80, nuevos trenes y proyectos regionales

El aniversario llega en un momento de crecimiento para la red. Uno de los hitos es el Metro de la 80, una línea de 13,25 kilómetros con tecnología de metro ligero, que contará con 22 trenes con capacidad para 300 pasajeros cada uno. Paralelamente, avanza el plan de accesibilidad, con una inversión de $61.394 millones para intervenir 10 estaciones críticas de la Línea A.

“Estamos soñando con la participación de nuestro Metro en las conexiones futuras del departamento con los puertos de Urabá, por ejemplo, o con el eje cafetero, o con la troncal que comunica al centro del país con el Caribe” señaló Elejalde.