La prima y Jumbo, los aliados de los colombianos para movilizar su dinero

Colombia

Con la llegada de la prima de mitad de año, junio se convierte en una de las temporadas de mayor movimiento para el consumo en Colombia. Para muchos hogares, este ingreso representa una oportunidad para reorganizar gastos, abastecer el hogar, adelantar compras importantes, invertir en tecnología y destinar parte del presupuesto a momentos de entretenimiento y celebración en familia.

Mundial, un movilizador más

Este año, ese momento coincide con uno de los grandes movilizadores emocionales del país: conversaciones alrededor del fútbol empieza a influir en la manera en que las personas planean sus compras, especialmente en categorías como televisores, sonido, tecnología para el hogar, snacks, bebidas, despensa y productos pensados para compartir en familia o con amigos durante los partidos.

En ese escenario, empieza a consolidarse una tendencia clara: consumidores que buscan “jugar mejor” su dinero. Comparan precios, evalúan beneficios, buscan promociones útiles y priorizan compras que realmente generen valor para el hogar en el largo plazo.

“Jugar mejor” su dinero

Frente a este comportamiento, Jumbo fortalece una propuesta enfocada en acompañar las decisiones de compra de los colombianos en distintas categorías, integrando experiencias y beneficios alrededor del Mundial.

A través de dinámicas especiales, activaciones y oportunidades de ahorro, la marca busca convertir la temporada en una experiencia que combine abastecimiento, entretenimiento y premios para los clientes.

Jumbo y su iniciativa ‘Gana Prima’

Como parte de esta iniciativa, Jumbo presenta ‘Gana Prima’, una dinámica inspirada en el espíritu futbolero de la temporada, donde los clientes podrán participar por premios como viajes, tecnología, scooters eléctricos, consolas, tablets, bonos y otros incentivos relacionados con el entretenimiento y el hogar.

La campaña busca conectar la emoción del Mundial con la posibilidad de premiar las compras inteligentes durante una de las temporadas comerciales más importantes del año.

¿Cómo funciona la mecánica del ejercicio?

La mecánica invita a los consumidores a convertirse en “goleadores inteligentes”, acumulando oportunidades de ganar a través de sus compras en categorías participantes y fortaleciendo la interacción entre experiencia de marca, consumo y entretenimiento.

Además, el canal ecommerce cobra un papel cada vez más relevante durante esta temporada, especialmente para consumidores que priorizan conveniencia, planificación y acceso rápido a promociones desde cualquier lugar.

Esto ha impulsado nuevas dinámicas de compra donde los hogares combinan la experiencia física con herramientas digitales para optimizar tiempo y presupuesto.

Así, la prima deja de ser únicamente un momento de gasto y se transforma en una oportunidad para tomar mejores decisiones de consumo, donde la emoción del fútbol se mezcla con la planificación del hogar, los beneficios tangibles y nuevas formas de comprar más inteligentemente.