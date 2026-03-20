Desarticularon la banda criminal ‘Los del Sur’ en Bogotá: el líder era un falso taxista

Las autoridades anunciaron un duro golpe contra el tráfico ilegal de estupefacientes en Bogotá, con la desarticulación de la banda delincuencial ‘Los del Sur’ que operaba en establecimientos nocturnos y sindicatos en la localidad de Kennedy, suroccidente de la ciudad.

Tras meses de investigaciones con agentes encubiertos y análisis de datos, lograron identificar el Modus operandi de los criminales. Esta estructura distribuía marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis.

Estas sustancias eran transportadas desde el barrio México, en la localidad de Ciudad Bolívar, utilizando taxis y motocicletas, ocultas en cajas de alimentos para evadir los controles de las autoridades.

“La droga es el factor que puede llevar a esta sociedad a un colapso. Los recursos de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía hoy en día no pueden ayudar a construir sociedades, si la sociedad no es consciente de que la droga está financiando el delito y está poniendo en riesgo la viabilidad de esta Nación”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentran alias ‘Alex’ o ‘El Viejo’, cabecilla principal con 15 años de trayectoria criminal, encargado de la distribución y comercialización usando su fachada de taxista y comerciante.

Asimismo, alias ‘Camila’, hijastra de ‘Alex’ y mano derecha, encargada de la supervisión y logística.

Por su parte, alias ‘El Flaco’, quien coordinaba acciones violentas, incluyendo la contratación de sicarios, mientras que otros seis integrantes cumplían funciones como administradores de los sindicatos, discotecas y expendedores.

Los capturados registraban antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, amenazas, hurto, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y concierto para delinquir; un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a 13 de estos capturados y los otros 5 medida domiciliaria.

“Los delincuentes de esta ciudad tienen que tener muy claro que cada una de las acciones no termina cuando presentamos el resultado, sino es el inicio del siguiente paso que daremos, por lo tanto les aseguro que no pueden estar tranquilos”, sostuvo Restrepo.

Antecedentes y momentos clave

La investigación determinó que ‘Los del Sur’ sostenía disputas territoriales con bandas delincuenciales como ‘AK-47’ y el ‘Tren de Aragua’, donde utilizaban artefactos explosivos para generar zozobra y miedo a los integrantes de esta estructura, todo por el control del tráfico local de estupefacientes.

Asimismo, se estableció que en el año 2025 alias ‘El Tigre’, seria el autor intelectual del homicidio de ‘Santiago’ hijo de alias ‘Alex’ y, en retaliación por este hecho, se habría ordenado el homicidio de alias ‘El Tigre’.