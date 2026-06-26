Confirman doble homicidio en Calima, Valle: un menor de 14 años y un joven de 19 fueron asesinados

Las autoridades confirmaron que las dos personas halladas sin vida en el sector El Vergel, sobre la vía que comunica a Calima El Darién con el corregimiento El Muro, fueron víctimas de un doble homicidio.

Inicialmente, la Policía fue alertada sobre un presunto accidente de tránsito. Al llegar al lugar encontró una motocicleta que, al parecer, había colisionado contra un poste de energía. En el sitio fue hallado sin vida Hamilton Escobar Blandón, de 19 años, mientras que un adolescente de 14 años fue trasladado por organismos de socorro al Hospital San Jorge de Calima, donde ingresó sin signos vitales.

Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal confirmó que ambas víctimas presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego, descartando que sus muertes fueran consecuencia del aparente siniestro vial.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelanta las investigaciones para establecer la dinámica de los hechos, identificar a los responsables y determinar si la motocicleta fue utilizada para intentar simular un accidente y ocultar el crimen.

En el lugar también fueron halladas vainillas de arma de fuego, elemento que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores.

La Policía del Valle lamentó el fallecimiento de las dos víctimas, expresó solidaridad con sus familiares e hizo un llamado a la comunidad para aportar información que permita esclarecer este doble homicidio, garantizando absoluta reserva.

El caso ocurrió pocas horas después del ataque armado en el que fueron asesinados dos uniformados de la Policía en zona rural de Calima El Darién, hecho atribuido por las autoridades a la estructura Wilson González, del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.