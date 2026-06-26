Colaboradores de disidencias Farc compraron buseta usada en atentado contra batallón en Cali

La investigación por el atentado con carro bomba contra el Cantón Militar Pichincha, en Cali, permitió establecer el presunto papel que desempeñaron dos integrantes de una red de apoyo del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc del abatido alias Marlon en la logística del ataque ocurrido el pasado 24 de abril.

De acuerdo con la Fiscalía, Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias Tom, habría comprado por 20 millones de pesos la buseta escolar utilizada en el atentado, realizó el traspaso del vehículo y posteriormente la puso a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarla con cilindros bomba.

Por su parte, Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas, es señalado de movilizarse en una motocicleta para alertar sobre posibles controles de la Fuerza Pública y garantizar el recorrido de la buseta hasta el Cantón Militar Pichincha, donde fueron activados los explosivos.

Los dos hombres fueron capturados en allanamientos realizados en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los procedimientos fueron incautadas bolsas con pentolita, cordón detonante, teléfonos celulares, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Con base en estos elementos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos.