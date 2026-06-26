Volvió a ser detectada emisora clandestina atribuida al frente Jaime Martínez de disidencias Farc

Volvió a ser detectada una emisora clandestina atribuida al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, cuya señal estaría siendo transmitida desde el norte del Cauca y tendría cobertura en sectores del sur del Valle del Cauca, especialmente en zonas rurales de Palmira y Jamundí.

De acuerdo con denuncias, la emisora emite de forma permanente contenidos relacionados con el grupo armado ilegal, incluyendo mensajes propagandísticos e invitaciones para que la comunidad, especialmente jóvenes, se vincule a sus filas. Según las comunidades, la programación opera con una dinámica similar a la de una emisora convencional e incluso incluiría pautas publicitarias de negocios locales.

Las denuncias señalan además que la estación clandestina habría cambiado de frecuencia para continuar al aire.

El personero de Palmira y presidente de la Asociación de Personeros del Valle, William Espinoza, rechazó la operación de este medio ilegal y pidió la intervención del Gobierno Nacional.

“Rechazamos rotundamente este tipo de medios de comunicación irregulares que no deben tener ningún tipo de permiso ni licencia. Están usando el espectro electromagnético de una manera totalmente irregular e ilegal. Desde el Ministerio Público hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que revise este tipo de medios de comunicación, los limite, los bloquee o tome las acciones necesarias”, afirmó.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la denuncia y anunció que solicitará nuevamente la intervención del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), como ocurrió tras una situación similar reportada anteriormente en Jamundí y el norte del Cauca.

“La vez pasada hicimos la denuncia de una emisora en Jamundí y en el norte del Cauca. Hablamos con el Ministerio TIC para que, junto con las investigaciones de la Fuerza Pública, identificaran dónde estaba la emisora, suspendieran este tipo de acciones y sancionaran a los responsables. Eso vamos a hacer ahora mismo con la emisora denunciada en Palmira”, señaló la mandataria.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, expresó preocupación por el uso de este tipo de emisoras por parte del Estado Mayor Central y aseguró que solicitarán al Gobierno Nacional desmontar la infraestructura utilizada para difundir mensajes del grupo armado y ejercer influencia sobre la población en zonas afectadas por el conflicto.