Partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: primeros cruces confirmados

Está llegando a su final la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado 27 de junio, con los partidos entre Argentina-Jordania y Austria-Argelia, se dará por finalizada la primera ronda del torneo, y se conocerán los 32 clasificados que disputarán los dieciseisavos de final.

Si bien hay equipos que ya llegan clasificados a esta última fecha, como es el caso de Colombia, este último partido definirá las posiciones dentro de cada uno de los grupos y, asimismo, los rivales para la primera ronda de eliminación directa del torneo.

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Equipos clasificados

Hasta el momento hay 16 selecciones clasificadas, solo los primeros y segundos de cada grupo y sin tener en cuenta a los mejores terceros, estas son:

Grupo A: México y Sudáfrica

México y Sudáfrica Grupo B: Suiza y Canadá

Suiza y Canadá Grupo C: Brasil y Marruecos.

Brasil y Marruecos. Grupo D: Estados Unidos y Australia

Estados Unidos y Australia Grupo E: Alemania y Costa de Marfil

Alemania y Costa de Marfil Grupo F: Países Bajos y Japón

Países Bajos y Japón Grupo I: Francia y Noruega.

Francia y Noruega. Grupo J: Argentina

Argentina Grupo K: Colombia

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Ya se encuentran confirmados los primeros cuatro cruces de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta fase del torneo se disputará desde el domingo 28 de junio, hasta el próximo viernes 3 de julio, y se espera que se jueguen al menos 3 partidos al día.

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá: 2:00 p.m. - SoFi Stadium, Los Ángeles.

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón: 12:00 p.m. - Estadio NRG, Houston.

12:00 p.m. - Estadio NRG, Houston. Países Bajos vs. Marruecos: 8:00 pm. - Estadio BBVA, Monterrey.

Miércoles 1 de julio

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: 7:00 p.m.- Levi’s Stadium, San Francisco.

*Todos los horarios corresponden a la hora de Colombia.

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