Paraguay, entre las mejores terceras; USA y Australia clasifican: tabla de posiciones del Grupo D

Duelo entre Australia y Paraguay en la tercera jornada del Grupo D. (Photo by Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images) / Alex Livesey - FIFA

¡Apretada definición del Grupo D en el Mundial 2026! En la noche de este jueves 25 de junio, la Paraguay de Gustavo Alfaro empató con Australia y se metió en la lista de las mejores terceras clasificadas, mientras que Turquía, ya eliminada, le sacó un empate a la puntera Estados Unidos.

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Paraguay 0-0 Australia

Paraguay zafó de un papelón en el Levi’s Stadium de Santa Clara, luego de conseguir un luchado empate a cero (0-0) con Australia.

El conjunto sudamericano se convertiría en el segundo equipo de Conmebol en acceder a los 16vos de final de la Copa, después de que lo consiguiera horas antes Ecuador. Claro está que sufrió más de lo esperado, luego de caer en su debut ante USA, derrotar con lo justo a Turquía y ahora igualar con los australianos, que se quedaron con la segunda plaza.

Estados Unidos 2-3 Turquía

A la misma hora, Estados Unidos y Turquía protagonizaron un verdadero paridazo en el SoFi Stadium de California, el cual terminó con triunfo visitante por 2-3.

Los europeos, eliminados desde la segunda jornada, comenzaron perdiendo con la tempranera anotación de Auston Trusty (3’). Ahora bien, siete minutos después, la estrella Arda Guler se encargó de poner la paridad transitoria.

A los 31′, Turquía lo dio vuelta gracias a Barış Alper Yılmaz, pero en el complememto apareció Sebastian Berhalter para decretar el empate transitorio. Y cuando todo parecía sentenciado, Kaan Ayhan aprovechó un rebote en el área para darle la victoria a los turcos.

Tabla de posiciones del Grupo D en el Mundial 2026

Pos. Selección Puntos Dif. 1. Estados Unidos 6 +4 2. Australia 4 0 3. Paraguay 4 -2 4. Turquía 3 -2

Estados Unidos y Australia clasificaron a los 16vos de final, mientras que Paraguay avanzaría como una de las mejores terceras. Turquía, la decepción de esta primera ronda, se va colera y eliminada.