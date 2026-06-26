Roberto Martínez puso a Colombia como ejemplo para las demás selecciones del Mundial 2026: esto dijo

A pocas horas del decisivo duelo entre Portugal y Colombia por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, el seleccionador portugués destacó el nivel de la Tricolor y aseguró que su equipo lleva meses preparando este compromiso.

El entrenador reveló que la planificación del encuentro comenzó desde marzo y que incluso el equipo permaneció en Miami antes del torneo para adaptarse a las condiciones climáticas y al tipo de césped que encontrarán en Estados Unidos.

“La preparación para este partido contra Colombia comenzó en marzo. Ya hemos tenido 13 sesiones de entrenamiento en Miami para adaptarnos al clima. Si hubo un partido para el que tuvimos tiempo de prepararnos, fue este”, afirmó.

Además, reconoció que Portugal jugará prácticamente como visitante debido a la gran presencia de aficionados colombianos en Miami.

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“Probablemente es el primer partido de este Mundial que jugamos fuera de casa. En Miami hay una afición muy grande de colombianos. Es un buen desafío para nosotros controlar el juego y las emociones en ese ambiente”.

El técnico también elogió el trabajo de Néstor Lorenzo, resaltando la continuidad del proyecto y la identidad futbolística que ha construido con la Selección Colombia.

“Colombia es un equipo que trabaja mucho. Néstor Lorenzo lleva más de 40 partidos y tiene continuidad y claridad de ideas. No importa qué jugador juegue, lo importante es la idea de juego”.

Asimismo, destacó el talento de varias de las principales figuras colombianas.

“Es un equipo que juega bien con la posesión gracias a futbolistas como James, Juan Fernando Quintero y Jhon Arias. Además, es uno de los mejores equipos en las transiciones con Luis Díaz y tiene una gran capacidad de definición con Luis Suárez”.

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El estratega insistió en que la fortaleza de Colombia va más allá de los nombres propios y radica en el trabajo colectivo.

“Hablar de Colombia es hablar de una estructura táctica muy bien trabajada. No cambia su potencial si juega un futbolista u otro”.

Finalmente, señaló que el combinado nacional representa uno de los desafíos más completos del campeonato.

“La Selección Colombia representa un reto muy completo para nosotros. Tienen jugadores que hacen daño entre líneas, son muy competitivos y el entrenador trabaja con este grupo como si fuera un club. Es un gran ejemplo de cómo debe entrenarse una selección en una Copa del Mundo”.

Portugal y Colombia se enfrentarán este sábado 27 de junio a las 6:30 p.m en un duelo que definirá el liderato del Grupo K y el rumbo de ambos equipos hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.