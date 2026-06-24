¿Cuántos equipos pasan a la siguiente fase del Mundial 2026? Selecciones clasificadas parcialmente

Equipos clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - Getty Images

Ya se está jugando la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado 27 de junio se disputarán los últimos juegos de esta primera ronda, que finalizará con los enfrentamientos entre Austria y Argelia, y Jordania y Argentina, por el Grupo J.

Esta última jornada terminará de definir los equipos clasificados a los dieciesavos de final, aunque para esta fecha, nueve equipos ya tienen un cupo asegurado, luego de lograr un puntaje “perfecto” o una actuación destacada dentro de cada uno de sus grupos.

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¿Cuántos equipos pasan a segunda ronda en el mundial 2026?

Según el nuevo formato de la FIFA, a la siguiente ronda del torneo clasifican 32 selecciones. De cada uno de los 12 grupos clasifican las primeras dos selecciones en la tabla de posiciones de cada zona, aquí se suman 24 selecciones clasificadas.

Los otros ocho equipos restantes serán los mejores terceros de todos los grupos. El primer criterio para clasificarlos y definirlos son los puntos conseguidos en la fase de grupos; en caso de empate se tendrá en cuenta la diferencia de gol de todos los partidos de la fase de grupos.

En caso de que se mantenga el empate, se tomará como criterio de desempate el mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupo.

Los últimos dos criterios de desempate son:

La puntuación más alta en conducta del equipo en relación con el número de tarjetas , rojas y amarillas, recibidas.

, rojas y amarillas, recibidas. La posición en la última clasificación del ranking de la FIFA.

¿Cuándo se jugarán los 16avos de final?

Los partidos por los dieciseisavos de final se disputarán entre el domingo 28 de junio, hasta el próximo viernes 3 de julio.

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Equipos clasificados a la siguiente ronda

Finalizada la segunda ronda de la fase de grupos y la última fecha del Grupo B, hasta el momento se han clasificado nueve selecciones, entre ellas Colombia, tras lograr seis de seis puntos, en la primera ronda del torneo.

Las selecciones clasificadas hasta el momento son: