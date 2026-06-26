Barranquilla ofrece más de 50 actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones recreativas
La agenda se extenderá hasta el 30 de julio.
Con una programación que incluye talleres de arte, literatura, música, danza, exposiciones y actividades al aire libre, Barranquilla ofrecerá más de 50 eventos gratuitos durante las vacaciones escolares para niños, niñas, jóvenes y sus familias.
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La agenda, que se extenderá hasta el 30 de julio, es organizada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio a través del Sistema de Formación Artístico y Cultural, integrado por la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA), las Casas Distritales de Cultura y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas.
Uno de los primeros eventos será el Picnic Literario Infantil y Juvenil, programado para este fin de semana en el parque San Pío. La actividad dará inicio a una temporada de encuentros alrededor de la lectura, la imaginación y la creatividad, con el propósito de promover el aprendizaje, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre durante el receso escolar.
La programación también llegará a barrios como Las Nieves, La Sierrita, Santo Domingo, Barlovento y El Bosque, donde se desarrollarán actividades para fomentar la lectura, la creatividad y la integración familiar.
A su vez, las Casas Distritales de Cultura ofrecerán talleres de danza, música, literatura, artes y oficios, además de celebraciones y actividades culturales dirigidas a públicos de todas las edades.
La agenda vacacional también contempla los cierres de semestre de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA), cuyos estudiantes presentarán exposiciones y muestras artísticas abiertas al público.
Estas presentaciones se realizarán en la Fábrica de Cultura y comenzarán el próximo 30 de junio con Festivideo, una muestra del programa de Audiovisuales que contará con entrada gratuita.
Con esta oferta cultural y recreativa, el Distrito busca brindar espacios de formación, esparcimiento y expresión artística para que las familias barranquilleras disfruten de las vacaciones escolares en distintos escenarios de la ciudad.
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Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....