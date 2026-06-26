Barranquilla ofrece más de 50 actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones recreativas

Con una programación que incluye talleres de arte, literatura, música, danza, exposiciones y actividades al aire libre, Barranquilla ofrecerá más de 50 eventos gratuitos durante las vacaciones escolares para niños, niñas, jóvenes y sus familias.

La agenda, que se extenderá hasta el 30 de julio, es organizada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio a través del Sistema de Formación Artístico y Cultural, integrado por la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA), las Casas Distritales de Cultura y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas.

Uno de los primeros eventos será el Picnic Literario Infantil y Juvenil, programado para este fin de semana en el parque San Pío. La actividad dará inicio a una temporada de encuentros alrededor de la lectura, la imaginación y la creatividad, con el propósito de promover el aprendizaje, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre durante el receso escolar.

La programación también llegará a barrios como Las Nieves, La Sierrita, Santo Domingo, Barlovento y El Bosque, donde se desarrollarán actividades para fomentar la lectura, la creatividad y la integración familiar.

A su vez, las Casas Distritales de Cultura ofrecerán talleres de danza, música, literatura, artes y oficios, además de celebraciones y actividades culturales dirigidas a públicos de todas las edades.

La agenda vacacional también contempla los cierres de semestre de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA), cuyos estudiantes presentarán exposiciones y muestras artísticas abiertas al público.

Estas presentaciones se realizarán en la Fábrica de Cultura y comenzarán el próximo 30 de junio con Festivideo, una muestra del programa de Audiovisuales que contará con entrada gratuita.

Con esta oferta cultural y recreativa, el Distrito busca brindar espacios de formación, esparcimiento y expresión artística para que las familias barranquilleras disfruten de las vacaciones escolares en distintos escenarios de la ciudad.

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