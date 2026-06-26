AID FOR AIDS Colombia reveló que población LGBTI concentra el 40 % de diagnósticos positivos en VIH

AID FOR AIDS realizó más de 45.000 pruebas de VIH e infecciones de transmisión sexual en 13 ciudades de Colombia | AID FOR AIDS

En Colombia, la población LGBTI sigue enfrentando las barreras de la discriminación para acceder de manera oportuna a los servicios de salud en el país.

Esta situación, de acuerdo con la organización sin ánimo de lucro AID FOR AIDS (AFA) Colombia, dificulta que se pueda diagnosticar tempranamente el VIH y realizar oportunamente su tratamiento al igual que con otras infecciones de transmisión sexual.

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Según cifras de la organización, entre 2022 y lo corrido de 2026, se han realizado más de 45.000 pruebas de tamizaje en el país, de las cuales 6.446 correspondieron a personas de la población LGBTI, grupo que concentró el 40 % de los diagnósticos positivos registrados en VIH durante ese periodo, principalmente en hombres gay y bisexuales (1.218) y mujeres trans (136).

AFA Colombia manifestó que, además del diagnóstico, su objetivo es garantizar que los pacientes inicien tratamiento de manera oportuna. La entidad reveló que, en los últimos cuatro años, 3.920 personas han sido vinculadas al tratamiento antirretroviral, de las cuales 1.742 pertenecen a la población LGBTI, donde 1.564 son de hombres gay y 157 de mujeres trans.

Ante este escenario y como parte de su campaña, la organización dio a conocer que ha entregado más de 30.900 kits para prevenir el VIH en 13 ciudades del país.

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La capital del país, Bogotá (4.554), registró la mayor distribución, aunque la entidad destacó el trabajo desarrollado en Bucaramanga (3.345) y Cúcuta (2.363), donde confluyen corredores migratorios que aumentan la vulnerabilidad frente al virus. Asimismo, Cali, Cartagena, Ibagué, Maicao, Medellín, Pasto, Pereira, Riohacha y Santa Marta se beneficiaron.

Por último, en el cierre del Mes del Orgullo, AFA Colombia hizo una invitación a fortalecer el acceso a servicios de salud libres de cuestionamientos y discriminación, resaltando que una atención médica basada en la confidencialidad y el respeto ayuda al diagnóstico oportuno y mejora la calidad de vida de las personas que viven con VIH.

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