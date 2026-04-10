Condenan a 17 años de prisión a señalado de asesinar a una mujer trans en Armenia

Armenia

Recordemos que el hecho se presentó en el mes de marzo del año 2025 al interior de un hotel ubicado en zona céntrica de la ciudad donde fue asesinada una mujer trans conocida como Maria Paula.

Un hombre de 37 años de edad fue capturado prontamente por las autoridades tras ser señalado por testigos y registros fílmicos de ser el homicida de la mujer trans.

En las últimas horas se llevó a cabo una audiencia en el marco del proceso judicial contra el hombre señalado del hecho y finalmente fue condenado a 17 años de prisión por el delito de homicidio.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio la hermana de la víctima Angela Maria Cabezas se mostró inconforme con la decisión puesto que esperaban como familia una condena superior por Feminicidio ya que fue asesinada sin ninguna razón.

“Primero que todo pues muy tristes porque pues la verdad no hemos superado ni lo vamos a superar la muerte demi mi hermana. Segundo inconformes, quedamos muy inconformes porque la verdad queremos queremos justicia, sí, hubo pero no como la queríamos, o sea, no es justo de que otra persona le quite la vida a otra persona así solo porque se le dio la gana de quitársela", mencionó.

Dijo que es muy triste toda la situación porque considera es una condena injusta y ante el dolor de la pérdida de un ser querido en circunstancias tan lamentables.

“Quedamos inconformes porque nosotros esperábamos una condena de 30 años para arriba y pues a él lo condenaron a 17 años 16 meses yla verdad no es justo, no es justo porque nosotros sentimos de que no hicieron pasar a mi hermana por mujer trans, sino que el caso pasó como homicidio, no fue feminicidio como tenía que haber sido", explicó.

Destacó que lo más complejo es que el hombre pagará la condena hasta posiblemente con rebaja donde saldrá después a las calles a regresar a realizar este tipo de hechos.

“Y como tiene familia que le acobija todo lo que él quiere hacer, si él quiere va y y roba a la mamá y si no tiene cómo pagar, paga con con ropa, con cosas de valor de la casa de de la familia y después la familia al otro día ¿qué hace? Venir y buscar las trans para pagar lo que el tipo ha hecho. O sea, que le acobijan todo, le aceptan todas las cosas que él hace", resaltó.

Recordemos que la mujer trans se dedicaba al trabajo sexual y fue encontrada al parecer con signos de violencia en su cuello.