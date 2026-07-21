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21 jul 2026 Actualizado 14:47

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Política

“Nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado”: De la Espriella tras victoria del CD

¿Qué partidos integran el Congreso del gobierno Abelardo de la Espriella? Así quedó conformado. Getty Images/ AFP

¿Qué partidos integran el Congreso del gobierno Abelardo de la Espriella? Así quedó conformado. Getty Images/ AFP

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El presidente electo Abelardo de la Espriella reaccionó a la elección del uribista Honorio Enríquez como nuevo presidente del Senado: “Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad”, dijo.

El mandatario electo también reveló que quería que Enrique Gómez, de Salvación Nacional, fuera el presidente del Senado, pero le dio el guiño a Alfredo Deluque por “un principio de equilibrio institucional”.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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