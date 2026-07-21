Los detalles de los discursos del presidente Gustavo Petro que generaron polémica

Ayer fue un día importante para el presidente Gustavo Petro, porque con dos discursos se despidió tanto del Congreso de la República, como de su gestión con todos los colombianos.

Su primer discurso que ofreció en la mañana después de terminar el desfile militar y después que la cúpula y la Policía Nacional se retirara de la avenida Villavicencio, donde estaba situada la tarima del presidente, habló de varios temas pero el principal fue que reiteró el desconocimiento hacia la victoria de Abelardo de la Espriella, anunció que ya habría presentado la demanda de nulidad contra esta elección, habló de un retroceso que viene para la política y alertó sobre lo que considera una persecución política sistemática contra la oposición en Colombia.

En este evento el presidente confirmó también que devolverá la espada del Libertador a la Quinta de Bolívar, en Bogotá.

Y también sacó un momento para cuestionar a los jugadores de la Selección Colombia por su papel en el mundial de fútbol, pues señaló que tanto Argentina como nuestro equipo de fútbol, perdieron “por codicia y falta de humildad (…) y que España ganó porque es equipo que trabaja y ayuda entre sí“:

“No murió nadie de la oposición”

Ya en la tarde, después de un retraso de más de dos horas, finalmente el presidente llegó llegó al Capitolio y ofreció su discurso con el que le dio apertura a la nueva legislatura.

Habló de los logros de su gobierno, pero lo primero que hizo fue llegar a responderle a las pullas que minutos antes le había hecho Lidio García el presidente del Senado, por seguir desconociendo los resultados que dejaron a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Le reiteró en que hubo fraude electoral y que su gestión estuvo limpia, pero lo que sí fue, fue bastante cuestionada. En ese momento fue que lanzó una de las frases que le causó polémica, pues aseguró que durante su administración “no murió nadie de la oposición”.

El mandatario respondió a los cuestionamientos sobre los resultados de su política de ´Paz Total´ y defendió la estrategia de negociación con grupos armados ilegales.

Exaltó logros de su cuatrienio como la reducción de la pobreza, volvió hablar del salario mínimo, y aseguró que ha pensado en volverlo a aumentar antes del 7 de agosto.

En su último discurso ante el Congreso, responsabilizó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al presidente Donald Trump por la victoria electoral de Abelardo de la Espriella.

Habló sobre su relación su homólogo estadounidense y aseguró que han estado en conversaciones para su salida de la lista OFAC. Aprovechando el espacio para rechazar que estén hablando de que lo quieren extraditar

Relación con Álvaro Uribe

Durante su intervención en el Capitolio, dijo que le preocupa la maneara en el que el gobierno entrante gestione la solución de los problemas, y trajo a colación su relación con el exmandatario. Dijo que a pesar de sus diferencias, nunca lo amenazo con extraditarlo.

“No le dije al presidente Uribe: lo voy a destripar, lo voy a meter preso. No le dije: lo voy a extraditar, jamás. Nos sentamos y hablamos, diferencias las tenemos, pero le dije: a usted y su familia”, dijo.