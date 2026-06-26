Defensores por el Quindío, equipo de Abelardo de la Espriella, celebra triunfo y apunta a proyectos

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Armenia

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron sus credenciales que los acredita como presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026-2030 respectivamente.

La coordinadora de campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella en el departamento del Quindío, Liliana Bueno, manifestó que fue un trabajo de la gente de manera voluntaria lo que permitió alcanzar el contundente triunfo.

“Desde el inicio fue una campaña que quería donar su trabajo, quien quería donar su publicidad, quien quería dar todo para lo que se vio en el resultado de esta campaña fue dado por la misma gente. Entonces lo que hizo Abelardo fue reinvéntense, miren qué van a hacer y nos reinventamos", dijo.

Dijo que confían en que los proyectos y necesidades del departamento saldrán a flote puesto que el presidente electo se ha comprometido con la región.

“En esta campaña no se pagó nada, pero sí la verdad se integró a que trabajáramos con todo lo necesario para poderlo sacar a él como presidente. Cuando vino el vice, nosotros tuvimos un almuerzo con él y tengan la plena seguridad que nosotros no vamos a estar ajenos para que desde esa presidencia el Quindío también se saquen todos esos proyectos y las necesidades que tenemos", manifestó.

Manifestó que impulsarán el movimiento ‘Defensores por el Quindío’ con el objetivo de consolidar el proyecto político de Abelardo en el territorio.

Recordemos que en las elecciones de segunda vuelta presidencial en once de los 12 municipios del departamento ganó Abelardo de la Espriella.

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