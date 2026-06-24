🔴 R.Checa vs. México|Corea vs. Sudáfrica EN VIVO | Siga la transmisión del Grupo A

La última jornada del Grupo A definirá los equipos que avanzarán para la fase eliminatoria del Mundial 2026. México ya aseguró su clasificación tras ganar sus dos primeros partidos y ahora buscará cerrar una fase de grupos perfecta. Mientras tanto, República Checa, Corea del Sur y Sudáfrica aún mantienen opciones de avanzar y lucharán por los cupos restantes.

Previa del partido Republica Checa vs. México

República Checa afronta la última fecha con la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Los checos vienen de caer ante Corea del Sur y empatar sobre el final frente a Sudáfrica, resultados que los dejaron contra las cuerdas en el Grupo A.

México, por su parte, ya aseguró su presencia en los octavos de final gracias a sus victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur. El equipo dirigido por Javier Aguirre ha basado su éxito en la solidez defensiva, manteniendo su portería invicta en las dos primeras jornadas. Una victoria le permitiría cerrar una fase de grupos perfecta por primera vez en su historia mundialista.

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Previa del partido Corea vs. Sudáfrica

Sudáfrica llega con opciones de clasificación tras rescatar un empate ante República Checa en la segunda jornada. Los dirigidos por Hugo Broos necesitan sumar un buen resultado para seguir soñando con avanzar a la fase eliminatoria por primera vez en su historia.

Corea del Sur también se juega gran parte de sus aspiraciones. Después de vencer a República Checa y caer por la mínima diferencia ante México, los asiáticos dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda. El conjunto dirigido por Hong Myung-bo buscará recuperar la eficacia ofensiva mostrada en su debut y asegurar su lugar entre los clasificados.

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