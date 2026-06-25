¿Qué dejó debate sobre las curadurías urbanas de Armenia y las nuevas construcciones?

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Armenia

En el concejo de la ciudad se llevó a cabo un debate sobre la situación de las curadurías urbanas en el control de las nuevas construcciones.

El concejal ponente, Richard Gutiérrez dijo que la idea es buscar soluciones a la problemática que evidencian en cuanto a la situación de movilidad puesto que son muchos proyectos nuevos sin una regulación correspondiente.

Enfatizó que se prevé mayor aumento en la avenida centenario lo que generará una situación compleja de tráfico en este importante sector de la capital quindiana.

Considera es clave el espacio para lograr conocer de primera mano cómo se está generando la articulación con el plan vial de la ciudad que es fundamental para prevenir complejidad en la movilidad.

Resaltó que una de las soluciones que propuso clave dentro del proceso es la relacionada con una mesa con el sector de la construcción para aunar esfuerzos entre la empresa privada y el sector público de la ciudad.

Curaduría urbana

Al respecto el curador urbano #2 de la ciudad, José Elmer López dijo que actúan con base a las solicitudes de las licencias donde establecen la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas.

En cuanto a la expedición de licencias de construcción, destacó que ha bajado respecto a años anteriores puesto que por año se podrían generar cerca de mil y actualmente están alrededor de 400 por año lo que refleja la disminución por temas políticos y sociales del país.

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Mencionó que en los últimos cuatros años ha disminuido la actividad constructiva ya que solo se ha limitado a proyectos pequeños como remodelaciones de casas y los proyectos grandes han estado paralizados por lo que esperan puedan reactivarse cuanto antes.

Sobre la avenida centenario destacó que como curadurías urbanas están en la aplicación de un plan de ordenamiento zonal que se expidió en el año 2023.