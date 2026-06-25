Rodrigo Hernández renunció a la gerencia de VIVA y ante eventual aspiración a la Gobernación

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, presentó su renuncia como gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), cargo que ocupó durante los últimos dos años en el gobierno de Andrés Julián Rendón Cardona.

Aunque el exfuncionario aseguró que por ahora no tiene una candidatura definida, su salida se produce cuando se están dando los movimientos de quienes salen de cargos puque deben cumplir quienes aspiran a las elecciones regionales de 2027 y buscan evitar eventuales inhabilidades.

“Quiero ir al territorio a escuchar a la gente”

Al anunciar su retiro, Rodrigo Hernández agradeció al gobernador por la confianza depositada durante su gestión.

“Me despido con el agradecimiento profundo con el gobernador Andrés Julián Rendón, un hombre brillante a quien he acompañado durante estos dos años de gestión, que me permitió poderle llevar esa felicidad a tantos hogares”, afirmó.

Sobre su futuro político, evitó confirmar una aspiración, aunque dejó abierta esa posibilidad.

“Yo no estoy aspirando a nada distinto a servirle a los antioqueños... simplemente quiero hoy disponer mi nombre con la libertad que eso merece, saliéndome del cargo para irme al territorio a escuchar, como me gusta, a la gente, escuchar sus problemas, interpretar sus dolores y después de eso decir o afirmar en qué posición podríamos estar”, manifestó.

Se mueve el tablero para 2027

La renuncia de Rodrigo Hernández se suma a la presentada recientemente por Luis Horacio Gallón Arango, quien dejó la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia y también es mencionado como una de las posibles cartas para disputar la Gobernación en las elecciones regionales de 2027.

Ambos exfuncionarios hacen parte del círculo político más cercano al gobernador Andrés Julián Rendón Cardona y durante esta administración encabezaron dos de las dependencias con mayor ejecución presupuestal: VIVA, encargada de los programas de vivienda, y la Secretaría de Infraestructura Física, responsable de la red vial departamental.