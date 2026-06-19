El secretario de Infraestructura Física de Antioquia presentó su renuncia irrevocable

Antioquia

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango, presentó su renuncia irrevocable al cargo, la cual se hará efectiva a partir del 1 de julio de 2026. En una carta dirigida al gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón Cardona, el funcionario agradeció la confianza depositada en él durante su gestión y destacó los logros alcanzados por el equipo de trabajo.

En el documento, Gallón señaló que deja el cargo “con nostalgia, pero a la vez con el corazón lleno de gratitud por la confianza, la amistad y la oportunidad de servir a Antioquia”. Asimismo, aseguró sentirse orgulloso de los resultados obtenidos durante su paso por la Secretaría y de haber contribuido al desarrollo de proyectos para el departamento.

Gallón Arango, también resaltó la relación construida con el mandatario departamental, a quien expresó su admiración y agradecimiento. Según indicó, la experiencia compartida fortaleció una amistad basada en el respeto, la lealtad y el compromiso, además de reafirmar su reconocimiento por el liderazgo y el trabajo en favor de Antioquia.

En su mensaje, extendió su agradecimiento a la familia del gobernador, así como a los integrantes de la administración departamental que hicieron parte de la gestión. Destacó que el conocimiento y la experiencia de los equipos de trabajo fueron fundamentales para alcanzar los resultados obtenidos durante este periodo.

Finalmente, afirmó que su salida de la Secretaría representa el cierre de una etapa, pero no el fin de los vínculos construidos durante su paso por la administración. “Los cargos son transitorios, pero las amistades verdaderas y los sueños compartidos permanecen”, expresó, al reiterar su disposición para seguir apoyando las iniciativas y proyectos que beneficien al departamento.

Sobre cuál sería la razón de esta decisión, se especula que esta pueda estar fundada en que el secretario estaría motivado en aspirar a un cargo de elección popular, que podría tratarse de la Gobernación de Antioquia.

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