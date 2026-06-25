Estos son los 10 municipios de Santander que tendrán ferias y fiestas este puente festivo

Este puente festivo será una oportunidad para recorrer diferentes municipios de Santander que tendrán programación especial con festivales, ferias, muestras gastronómicas y actividades culturales.

El secretario de Cultura y Turismo de Santander, Jorge Rangel, invitó a los santandereanos y visitantes a recorrer los municipios que tendrán programación especial durante este puente festivo:

Puente Nacional

Charalá

Betulia

Cerrito

Molagavita

Cabrera

Onzaga

Jesús María

Tona

Gámbita

Uno de los eventos más representativos será el Festival Nacional del Torbellino y el Requinto, en Puente Nacional.

Pues, durante varios días, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales, muestras folclóricas y actividades que buscan mantener vivas las tradiciones de la provincia de Vélez.

En los demás municipios también habrá programación enfocada en resaltar la cultura santandereana, con ferias artesanales, muestras gastronómicas, eventos musicales y homenajes al campesino, una de las figuras más representativas del departamento.

Desde la Gobernación señalaron que estas actividades buscan impulsar el turismo durante el puente festivo y dinamizar la economía de los municipios, por lo que invitaron a los viajeros a recorrer las diferentes provincias y conocer la oferta cultural preparada para este fin de semana.